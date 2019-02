Mandiola: "No valoro asaltar el coliderato, solo me preocupo en hacer bien lo nuestro"

El Atlético Baleares vuelve a jugar en Son Malferit y será este domingo a las 12:00 ante un rival al que no han ganado nunca, el Peralada. En la primera vuelta los puntos se repartieron entre los dos equipos, dejando el marcador empatado a dos.

El conjunto blanquiazul pese a que sólo ha perdido un partido en su escenario, no puede bajar la guardia y tendrá que dar su mejor versión: "Espero seguir en la misma dinámica que prácticamente todos los partidos. Hemos ganado muchos partidos pero algunos de ellos con sufrimiento. Somos conscientes que no será fácil contra el Peralada. Intentaremos dar nuestra mejor versión. Es un filial y siempre les tengo respeto, parecen juveniles pero normalmente tienen capacidad porque son un filial de 1ª y te pueden pintar la cara. Nos pueden hacer daño y debemos saberlo", asegura Manix Mandiola.

Los objetivos son claros para el técnico, centrarse en partido del fin de semana y olvidarse de la clasificación: "No valoro asaltar el coliderato, solo me preocupo en hacer bien lo nuestro, que el otro día perdieran Hércules y Lleida no nos hace mejores. Parecía pobre el resultado nuestro en Sabadell y no lo fue, fue una cosa mejorable. Los últimos cinco partidos no hemos encajado más que un gol que regalamos, así que la casa se construye desde los cimientos".

"Dedico mi energía a sacar provecho de todo. El año pasado fue una situación muy difícil, tuvimos que hacer números de play off, jugar enseguida contra el Elche nada más llegar... lo de ahora es más fácil porque hemos hecho pretemporada y un equipo," ha comentado Mandiola.

Y es que el míster blanquiazul ha celebrado su primer año con el club. El director deportivo, Patrick Messow ha aprovechado para agradecerle su trabajo durante la temporada: "Llevamos un año con Manix y los resultados hablan por sí mismo. Estamos contentos con el cuerpo técnico, plantilla y con el equipo que se ha hecho. Confiamos en este equipo y adónde nos va a llevar".

El jugador Francesc Fullana también ha aparecido hoy en rueda de prensa y ha hablado sobre el próximo encuentro: "No he ganado nunca al Peralada en 2aB y queremos romper ese datos. Es un equipo filial que compite bien y nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor carea competitiva en casa."

El mallorquín ha reconocido el buen trabajo que ha hecho Manix Mandiola en el equipo: "Vino en un momento durísimo, la plantilla y vestuario estaba tocado y con su discurso de relativizar todo supo sacar el equipo adelante y nos salvamos, cuando nadie daba un duro por nosotros. El equipo compitió y la línea es continuista y que siguiera el míster ha sido acertado".