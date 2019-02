La Asamblea Feminista: "Si la mujeres paramos, se para el mundo"

'Si las mujeres paramos, se para el mundo'

Bajo esa premisa, la Asamblea Feminista convoca en la Región una huelga de 24 horas el día 8 de marzo.

Piden a las mujeres que no vayan a clase, no trabajen, no cuiden y no consuman, para denunciar "la desigualdad que soportan en todos los ámbitos de la vida"

La Asamblea Feminista de la Región, formada por más de una 20 de organizaciones, se suma al movimiento 8 de Marzo y secundará la huelga de 24 horas prevista para ese día. Una huelga que se articulará en torno a cuatro ejes: el de los cuidados, el consumo, el laboral y el estudiantil, han explicado este viernes en rueda de prensa.

Antes del ocho de marzo, la Asamblea Feminista celebrará el 14 de febrero el día de San Violentín, porque el amor romántico, señalan, es una de las principales causas de la violencia machista.

Además, en febrero y marzo, harán una campaña informativa en calles, plazas y mercados. Y por último el día 8 del próximo mes terminarán la jornada de huelga con manifestaciones en Murcia, Cartagena y Lorca.

Preguntadas por la irrupción de partidos como VOX que cuestionan políticas feministas, lo tienen claro: "El movimiento feminista tiene muchísima fuerza"; y recuerdan que "Ruiz Gallardón cuando intentó atacarnos con la Ley del Aborto tuvo que dimitir".

La Asamblea Feminista reclama también medidas contundentes de lucha contra la violencia de género, que sólo el año pasado, recuerda, dejó casi 90 víctimas mortales.