El recuerdo más valioso del presidente del Real Murcia

La tercera planta de El Corte Inglés de Avenida de la Libertad se ha transformado en un expositor de la historia del Real Murcia, a través de algunas de las camisetas que el equipo grana lució en los años 70 y 80, décadas en las que el Real Murcia disputó ocho temporadas en primera división y nueve en segunda, donde el equipo grana fue cuatro veces campeón de Liga. Entre otras, se encuentran expuestas las camisetas de algunos grandes jugadores de esa época como Casco, García Murcia, Ruiz, Moyano, Figueroa, el Tata Brown, Vidaña o Miguel Sánchez. El coleccionista y propietario de las camisetas, José Luis de la Rocha explicaba a todos los asistentes la historia que hay detrás de cada una de ellas: "Es una alegría mostrar esto y juntar a tantos jugadores de la época", aseguraba.

El presidente del Real Murcia, José María Almela, que fue una de las autoridades que asistió al evento, afirmaba que "con cinco o seis años en la Plaza del Romea, mi padre y yo nos encontramos con García Soriano, que era el delantero junto a Cristo a medodios de los 70. Me firmó un autógrafo y me emocioné, ese fue el primer recuerdo importante". Almela, que es uno de los máximos exponentes del murcianismo, también declaraba que "para mí ha sido emocionante este repaso por la historia, me ha recordado a cuando era niño con la esencia del club y el murcianismo".

Pepe Vidaña, una de las grandes leyendas del club, pasaba por los micrófonos de Cadena SER para confesar qué supone para él ser parte de la historia pimentonera: "Me llena de alegría por colaborar en la historia de este club". Además, el exfutbolista analizaba la situación deportiva del Murcia: "Las personas que están al frente están poniendo los pies en el suelo. Cuando el equipo vea esa visión, colaborará y con suerte ojalá nos clasifiquemos para playoff", apostillaba.