Un joven de Murcia tira por error 2300 euros en material de dentista de su novia a un contenedor soterrado

"Me dieron ganas de matarlo", cuenta la chica, residente en un popular barrio de Murcia. "Me tiro 2300 euros a la basura", añade. Su novio tiró, por error, una caja con material que utiliza como dentista al contenedor soterrado junto a su casa.

"En el pasillo de casa había una caja, me levanté por la mañana y sin mirar, pensando que era una caja de las que nos llegan de Amazon (las dejamos ahí, vacías) la tiré", cuenta el chico, \y por la mañana, cuando nos dimos cuenta, nos tocó misión de rescate".

La caja, cerrada, estuvo dentro del contenedor soterrado hasta que les pudo ayudar un operario de la empresa de recogida de basuras que pudo abrir el contenedor, entrar dentro y sacar la caja.

Ella confiesa que "casi me da un ataque de ansiedad" y él dice que son "cosas de casa".

Ahora lo cuentan cuando ya se les ha pasado el cabreo, pero ella dice que " pensar en perder ese material me hacía que me faltara la respiración". No hay vídeos ni foto del suceso porque, tal y como cuenta ella, "estaba sola, entre los nervios y la furia".

Cuando el operario consiguió sacar la valiosa caja, dice, "me dieron ganas de invitarle a comer porque era más majo que las pesetas y me lo rescató súper-rápido".

La odisea para conseguir contactar con alguien del servicio municipal de basuras fue también una aventura. Buscando en Google "basuras-Murcia", la chica dice que encontró y marcó un teléfono que resultó ser la casa de una particular que está "harta de que la llamen porque está mal el teléfono". Un rato después consiguió que viniera el operario de la empresa de los contenedores.

La historia tiene, por tanto, final feliz y la chica ha podido recuperar su material: "En cuanto tuve la caja de me paso el susto más o menos".

El chico está bastante avergonzado y cuenta que "casi se mete" él en el contenedor.

Añade que tiene que decir "en su defensa" que la caja de cartón estaba al final del pasillo, "donde dejamos la basura y las infinitas cajas que nos traen de Amazon". Ella responde con cierta ironía: "ahí dejamos también los abrigos, cariño, y no los tiramos a la basura".