¿Se imagina que cuando surge un problema en el ámbito familiar tenga que venir una persona de fuera para mediar en el conflicto?

¿Se imagina que cuando usted dialoga con una persona que piensa distinto sobre algún tema de actualidad tengan que invitar a un tercero para llegar a un consenso?

Estos días estoy asistiendo atónito a la propuesta del gobierno español sobre el papel de un relator para entenderse con los partidos nacionalistas catalanes. Las declaraciones de la Vicepresidenta del gobierno producen la mayor de las incredulidades. Esta medida está provocando un profundo enfado en las propias filas del partido socialista. No todo vale para aprobar unos presupuestos de estado. Un amigo mío muy cercano al PSOE me dice que se acaban de pegar un tiro en el pie.

Me imagino que en las mesas de diálogo con el gobierno catalán haya secretarios que escriban los posibles acuerdos a los que se puedan llegar. El papel de una tercera persona indica la inmadurez de los políticos que asisten a estos encuentros. Yo creo que tiene que haber diálogo en Cataluña. Un diálogo sincero en el que se pueda llegar a consensos para suavizar la situación que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero en este momento me parece que lo del relator es una concesión para aprobar los presupuestos y permanecer en el gobierno un año más.

Tampoco me gusta la cascada de insultos que el miércoles se vertieron contra el presidente del gobierno. Estamos llegando a un momento en el que estamos balcanizando a nuestro país. La agresividad que se nota en las calles, en las redes sociales, en las declaraciones públicas… nos tiene que hacer recapacitar. ¡No todo vale! Tengo la sensación, una vez más, que no prima el interés general, sino el interés partidista. Hay que gritar, ver quién tiene la bandera más grande, cuál es el disparate mayor que sale de nuestra boca. La cercanía de las elecciones de mayo imposibilita cualquier acuerdo.

Podremos hacer todas las manifestaciones que veamos. Para eso está la libertad de expresión. Pero, ¿después de las elecciones qué vamos a hacer? Las trincheras permanentes en las que vivimos están incitando al odio, el revanchismo, la separación, las injurias…

Yo no entiendo lo del relator, pero tampoco creo que la solución sea el insulto permanente al que asistimos cada día en las declaraciones de nuestros políticos. Si ustedes no saben llegar a consensos no cumplen su función de servidores públicos.

Estamos ante una sociedad en estado de coma. Me sobran las guerras internas de algunos partidos o los debates que no interesan a nadie en las redes sociales. Tenemos que aprender a dialogar, a respetar al diferente, a buscar lo que nos une, a reírnos juntos…, expulsando de nuestras instituciones a aquellos que están en contra de los derechos Humanos.

Convertir mis ideas en la verdad absoluta es propio de las dictaduras. Y en eso últimamente estamos cayendo la mayoría de las personas. Les pido a nuestros dirigentes que dialoguen, busquen puntos de unión y no generen odio en la población. Les pido y me pido a mí que seamos capaces de perdonar, escuchar, acoger, apostar por lo que nos une.