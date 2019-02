El nuevo escrito de expulsión de los tránsfugas no convence al letrado del Parlamento

El próximo lunes la Mesa del Parlamento estudiará el nuevo informe jurídico sobre las expulsiones de Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez del grupo parlamentario Podemos-Orain Bai. El texto, según ha podido saber la SER, rechaza que el escrito presentado de nuevo por los tránsfugas cambie la posición de su primer informe.

El informe jurídico del letrado mayor, Manuel Pulido, al que ha tenido acceso la SER, señala que el escrito que registraron los tránsfugas el pasado 31 de enero no cumple con los requisitos exigidos por la Mesa ya que no subsana los defectos de forma del primer escrito de expulsión. Ese nuevo escrito recoge el acta de una reunión que se celebró casi dos meses después de que el portavoz Couso comunicara la expulsión de Aznarez, Buil y Sáez. Por tanto, considera que no queda subsanado ese defecto de forma.

Añade el informe que la Mesa puede tomar ya una decisión sobre el asunto con los elementos citados en su primer informe sobre este asunto, en el que el letrado consideraba que dado lo inédito de este asunto en la dinámica parlamentaria, con los tránsfugas haciendose con el control del grupo, se debería tener en cuenta la normativa que rige a nivel municipal o un cambio de reglamento de manera urgente. En todo caso, los servicios jurídicos señalan que la mesa es competente para tomar una decisión el próximo lunes. Insta incluso a hacerlo ya que considera que pedir más informes podría llevar a una demora injustificada en este asunto.

En la última reunión de la Mesa que se trató este asunto, el 21 de enero, la presidenta Aznárez y el vicepresidente Hualde apostaron por desestimar el escrito de expulsión mientras que Ramírez, de EH Bildu, se unió a los dos miembros de UPN para permitir que los tránsfugas solventaran la ausencia de acta de la reunión en la que se decide la expulsión.