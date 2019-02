Imanol Alguacil: "Todos los jugadores pueden dar más"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha hablado en la previa a la visita a Mestalla.

-Problemas de Zurutuza. “Te puedo decir que está queriendo, pero durante la semana no ha podido hacer sesiones completas y quiero esperar valorar cómo llega mañana y sobre ello decidir”.

-Situación de Ruben Pardo. “Es verdad que no tenia baja médica, pero desde el partido contra em Madrid arrastra una molestia al punto de no poder jugar al 100%, así que por eso se ha quedado fuera a pesar de entrenar todos los días. Aunque todavía tiene un pequeño dolor ya esta última semana entrena muy cerca del 100% y puedo pensar en meterle en la lista”

-Valencia. “Hace dos meses no estaban en la situación que pensaban y tuvieron momentos muy complicados, han cambiado de sistema y lo que son las cosas, del público está amenazando han pasado a la euforia, más cerca del potencial que tienen. Pero nosotros también llegamos en un buen estado y será un partidazo”.

-Rival completo. “Tiene muchas armas. Cuando ve que tiene necesario apretar lo sabe hacer, también sabe salir fuerte a la contra, muchas cosas buenas también en juego posiciones, con Rodrigo en un gran momento. Es un equipo poderoso cuando está en un gran momento”.

-Cansancio del Valencia. “Si y no es una ventaja. Porque estos equipos están acostumbrados a jugar dos partidos entre semana. Pero creo que el esfuerzo si se repiten muchos jugadores se lo tenemos que hacer nosotros pagar”.

-No habla de Europa. “Creedme de verdad que lo único que me importa es ganar el siguiente partido. Defendemos a la Real pero independientemente de dónde estemos. Es un partidazo para defender la Real”.

-Bueno racha. “Es importante pero no es lo más importante. Lo que vale es lo que vemos día a día en Zubieta por su compromiso de los jugadores pero hay mucho que mejorar todavía con los jugadores. Valoro mucho el día a día. Los jugadores me han abierto las puertas y están para escucharme. Estoy orgulloso de cómo están sintiendo todo esto. Eso no quiere decir que de repente estos números caigan, porque la liga está así. Pero si lo jugadores siguen aparentando como hasta ahora, estaremos cerca de estos números y seguiremos mirando hacia arriba”.

-El elogio debilita. “Los números son los que son. Luego entrarnos a valorar los partidos. En todos los partidos ha habido momentos en los que el equipo ha hecho cosas que me gustaría que fuera capaz de hacerlo en los 90 minutos. Eso es lo difícil y el reto que tenemos”.

-Exige más. “Todos los jugadores estoy convencido de que pueden dar mucho más. Ese es mi trabajo y mi reto”.

-Los jugadores hablan bien de Imanol. “Eso si que me halaga, que el jugador al que yo tanto le exijo y le aprieto sea capaz de que le aporta. Y mi reto es que todos digan cosas buenas de mi y ya te digo que todos todavía no lo dicen”.

-Le normand o Aihen Muñoz jugará con el filial . “Me voy a adelantar. Uno de ellos, esta semana puede que juegue con el Sanse pero estos chicos no les podemos cortar la progresión. Si han estado conmigo en el primer equipo es porque son válidos pero no podemos alargar en el tiempo que estén sin jugar”.