dFeria celebra sus "bodas de plata" con el poder como hilo conductor

Entre el 11 y el 14 de marzo, la Feria de Artes Escénicas de San Sebastián, celebrará su edición número 25, en la que el poder será el hilo conductor de los 33 espectáculos, pertenecientes a 32 compañías de teatro, danza y otras disciplinas.

El director de dFeria, Norka Chiapusso, el viceconsejero vasco de Cultura, Joxean Muñoz, la directora foral de Cultura de Gipuzkoa, Mari Jose Telleria, el edil donostiarra de Cultura, Jon Insausti, y Óscar Castaño, de la SGAE, han presentado esta mañana la programación de esta feria, que este año también contará con actividades el fin de semana del 9 y 10 de marzo para celebrar estas "bodas de plata".

'Sharing Home' de Denis Santacana y 'Los cuernos de Don Friolera' en Gazteszena y el Principal, así como 'Macbeth' en el Victoria Eugenia, serán algunas de las actuaciones que podrán verse ese fin de semana.

Por su parte, Jon Insausti ha recalcado que esta es una "cita ineludible" en el sector de las artes escénicas, que convierte a San Sebastián en un "claro referente" para los profesionales de todo el Estado, con cerca de 400 acreditados del sector y 36 funciones, 33 espectáculos de 32 compañías.

Asimismo, Josean Muñoz ha puesto en valor el poder de la feria para servir como lugar de "encuentro" para los profesionales del sector, al tiempo que ofrece a la ciudadanía una oportunidad de acercarse a las artes escénicas.

Programación

El 11 de marzo, a las 12.00 horas, se pondrán en escena siete piezas de danza en Gazteszena ('Madera', 'Block', 'Shojo', 'El otro', 'The place', 'The more you dance the more you get' y 'An encounter').

Además, el Kutxa Kultur plaza de Tabakalera se estrenará a las 14.30 horas 'Out of the blue II' de LaRutan, con entrada libre. En el Victoria Eugenia a las cinco de la tarde Chariny Producciones pondrá en escena la obra 'Los años rápidos', mientras que a las seis y media Vaivén ofrecerá la obra 'El enjambre' en el Principal.

Kukai representará 'Erritu' a las 20.30 horas en el Victoria Eugenia y Borobil 'Roman eta Julieta', en euskara, en Intxaurrondo. Además, en Convent Garden a las 23.30 horas tendrá lugar el espectáculo 'Fabiolo Connection: Match of the future'.

El 12 de marzo Borobil volverá a representar 'Roman y Julieta', esta vez en estreno en castellano, en Intxaurrondo a las 10.00 horas. Además, Lasala ofrecerá el espectáculo 'Luz' a las 11.30 horas en Gazteszena.

Teatro Petra ofrecerá a las 13.15 y a las 16.30 horas 'Yo no estoy loca', en la sala Club del Victoria Eugenia, y El Espejo Negro 'Espejismo' a las seis de la tarde en el Principal. Además, Lava llevará los espectáculo de danza 'Beding the Walls' y 'Beyond' al Victoria Eugenia a las ocho de la tarde, mientras a las 23.30 horas podrá verse 'Escápate-atro. La leyenda del Devengari', de Metidos en obras, en Convent Garden.

El 13 de marzo Tanttaka representará en Intxaurrondo a las 10.00 horas 'Como un viento helado' a las 10.00 horas y Cielo Raso ofrecerá el espectáculo de danza 'Piedra' a las 11.30 horas en Gazteszena. En el Principal, Spectare ofrecerá la obra 'Vientos que nos barrerán' a las 18.00 horas y en el Victoria Eugenia a las 20.00 horas Ados Teatroa pondrá en escena la obra teatral 'Dublineses'.

En Convent Garden, a las 23.30 horas, Paula Valluerca ofrecerá el show 'Madame señorita: question' a las 23.00 horas. Finalmente, el día 14 'Un Poyo Rojo' se representará a las 10.00 horas en Intxaurrondo, la compañía Cristina Gómez representará el espectáculo de danza 'Cambiando el paso' a mediodía en Gazteszena y Maldita Vanidad representará 'Promesa de fin de año' a las 16.30 horas en el Victoria Eugenia Club.

Markeliñe, por su parte, ofrecerá a las 18.00 horas el espectáculo de circo 'Julietas, romeo circo' en el Principal y Atalaya Teatro representará 'Rey Lear' a las ocho de la tarde en el Victoria Eugenia, mientras que Líate ofrecerá 'Una investigación pornográfica' en Convent Garden a las 23.30 horas.

Este año habrá abonos con precios especiales para los espectáculos del Victoria Eugenia y el Principal, y la venta anticipada estará disponible hasta el 7 de marzo.