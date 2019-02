Esquelas contra un local de apuestas en Cuéllar

Desde hace varios días unas esquelas diferentes a las que dan a conocer los fallecidos en la villa se pueden ver en diferentes lugares de Cuéllar entre ellos las puertas de los colegios. El texto no está firmado por ninguna entidad y denuncia el peligro de la ludopatía ante la próxima apertura en Cuéllar de un local de apuestas.

Esquelas aparecidas en Cuéllar / Radio Cuéllar

"Hace tiempo que las casas de apuestas han empezado a inundar las ciudades y los pueblos más humildes. Seguimos viendo como cientos de personas contribuyen a acrecentar los beneficios de estos negocios.(...) El futuro de los barrios, los jóvenes no puede depender de este tipo de negocios. La ludopatía no es sólo un problema psicológico, es un grave problema social y que afecta a miles de personas". La esquela pide que no se permita este futuro en Cuéllar. "Di no a las casas de apuestas. Fuera casinos de ciudades y pueblos. Que no jueguen contigo, infórmate"

El alcalde de Cuéllar, Jesús García, y el concejal Luis Senovilla, han querido explicar que el Consistorio ha concedido las licencias pertinentes y que cuentan con la autorización de la delegación territorial de la Junta por la que se autoriza la instalación del salón de juegos. No obstante ambos han insistido en que antes de la apertura del local, la Delegación Territorial realizará una visita para inspeccionar el local. Senovilla por su parte ha señalado que el local tendrá un aforo de 160 personas, ha explicado que son muchos los requisitos que tiene que cumplir para abrir un local de estas características y que estarán pendientes de que se cumpla la legislación.

En el pleno del pasado 30 de noviembre de 2018 el grupo de Izquierda Unida presentó una moción para que se limitara la apertura de locales de estas características y que se incluyeran una serie de limitaciones como que estuvieran alejados de los colegios, centros juveniles, parques... Además creían oportuno que se destinen recursos específicos para evitar adicciones. En la tarde del sábado Izquierda Unida Segovia ha organizado una jornada informativa sobre los problemas que pueden generar la adicción que pueden provocar las casas de apuestas.