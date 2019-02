Fuego cruzado en las Cortes de Aragón por Cataluña

La manifestacion del domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por su negociación con la Generalitat, ha sido motivo de un cruce de acusaciones en los pasillos de las Cortes de Aragón. El centro derecha dice que el PSOE está "vendiendo España". Los socialistas responden afirmando que la derecha quiere "incendiar el pais"

Los líderes aragoneses de PP, Ciudadanos y PAR estarán el domingo en Madrid. "España no se vende", ha incidido Mar Vaquero (PP), y añade que "la libertad, la igualdad y la unidad de todos los españoles no se puede cambiar por ningún sillón y creo que es el momento de que Sánchez sepa, desde Aragón, aquello que no se atreve a decirle Lambán".

Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha remarcado que "no podemos comprarle el relatoa los independentistas, que no podemos estar negociando presupuestos a cambio de relatores y hacer cesiones que, al final, no que están haciendo es vender España".

El socialista, Javier Sada respondía que el PP "prefiere incendiar la calle, que se hunda España que ya la levantarán ellos, que es lo que vienen diciendo desde siempre y, desde luego, es una irresponsabilidad" porque "no es un problema que tiene solo el PSOE sino todo el país".