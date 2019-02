Odisea de un viaje ambicioso

675 kilómetros recorre el Real Zaragoza para presentarse en Lugo cuando viene de cruzar el Atlántico, tras jugar el pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria. Víctor Fernández ha reiterado que no son excusas, aunque es un factor a tener muy cuenta, y más si le sumamos el breve espacio de tiempo entre jornadas.

Al autobús que va recorrer el norte de España no se ha subido Marc Gual, que se queda en casa por decisión técnica. El delantero de Badalona no atraviesa por su mejor momento. En Las Palmas perdió la titularidad y no aprovechó los minutos que le dio el entrenador en el tramo final del partido.

Gual se ha quedado fuera de los 18 futbolistas convocados de cara al encuentro de este sábado en el Anxo Carro. Por lo demás, han entrado en la lista todos los disponibles, incluido el ya recuperado Javi Ros, pero sin los lesionados: Lasure, Papu, Guti, Alex Muñoz, Toquero y Grippo.

El Real Zaragoza afronta el segundo partido consecutivo lejos de casa con el objetivo de abrir más hueco con el descenso y recortarlo con la zona noble. Víctor Fernández conidera que el equipo podrá meterse en la pelea por metas más ambiciosas si es capaz de encadenar cuatro victorias consecutivas.

En cuanto a la alineación que presentará el Zaragoza en el Anxo Carro, en principio, Víctor tan solo hará un cambio con la entrada de Alberto Benito en el lateral derecho por Julián Delmás. El resto, los mismos que jugaron de inicio en Las Palmas. El técnico quiere contar cuanto antes con Dorado para hacer pareja de centrales junto a Guitián, pero el defensa cordobés no se encuentra todavía con el ritmo necesario.

El Lugo tiene un punto menos que el Zaragoza, viene de perder en la última jornada y ha tenido una semana movida con la destitución del director deportivo. El Anxo Carro es un campo maldito para los aragoneses, nunca han ganado en el esatdio gallego, una estadística que esperan romper en esta pcasión. Si lo consiguen, harán muy bueno el punto de Las Palmas y dispararán el optimismo de un entorno muy ilusionado desde la llega de Víctor Fernández.

En Carrusel

Lugo-Real Zaragoza lo podrán seguir desde las 20,00 en Carrusel Deportivo Aragón, a través de Ser+(98.6 FM), Radio Zaragoza (873 OM), www.radiozaragoza.es y dispositivos móviles.