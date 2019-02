Violeta Barba gana las primarias de Podemos Zaragoza

Violeta Barba ha ganado a Pilar Vaquero en las primarias de Podemos Zaragoza al Ayuntamiento de Zaragoza. Barba ha conseguido casi el 70% del apoyo de los 1.475 inscritos que han votado.

El resultado lo daba el secretario regional de Podemos Aragón, Nacho Escartín, pero lo que no ha quedado claro es si Podemos, en la confluencia con Zaragoza en Comun, va a plantear que Barba sea la candidata a la alcaldía, porque Escartín ha dicho que Podemos no quiere exigir esta candidatura a la alcaldía. "Podemos no va a imponer nada, aquí venimos a sumar y somos conscientes de que en Podemos participa muchísma gente", ha insistido Escartín. Sin embargo, "sí" que ha reconocido que "es la mejor candidata que podríamos tener en Podemos", remarcaba Escartín, pero "¿tiene que ser ella la número 1 de la papeleta final? No. ¿Tiene que ser Santisteve? No. Lo decidirá la gente de Zaragoza".

Violeta Barba, que estaba junto a Escartín, tambien se ha referido a esta situación. Ha afirmado que el alcalde le ha felicitado en un mensaje, y ha dejado claro que tiene una buena relación con él. "Espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo y yo no tengo la vocación de aspirar a ser número 1 a cualquier precio y supongo que él [Pedro Santisteve] tampoco" sino que "prima el proyecto colectivo, al igual que yo".

En principio, en los próximos días se va a abrir una negociación para ver si se define esta duda. En la lista de Podemos Zaragoza, a Violeta Barba le siguen Fernando Rivarés, Amparo Bella, Pedro Arrojo y Pilar Vaquero, que encabezaba la otra candidatura.