Fran: "Aquí no hay teoría, sí práctica"

Partido grande en el Mediterráneo. Almería y Numancia se verán las caras en la zona media y separados por tan solo un punto en la clasificación. Fran Fernández va a disponer de toda la plantilla a excepción de Nano González y Fran Rodríguez, por lesión, y Lucien Owona, sancionado. Los rojiblancos vienen de empatar en Málaga y el técnico recuerda que puede ser incluso más difícil superar al conjunto soriano a tenor de su rendimiento en las últimas jornadas: “Hay equipos fuertes, pero el Numancia no tiene nada que envidiar a ningún rival. Aquí no hay equipos A y B. Nosotros mismos somos capaces de superar a rivales teóricamente superiores y perder puntos con otros que, en principio, no deberíamos. Aquí no hay teoría, sino práctica”, dice.

A ganar

Cuatro jornadas sin un triunfo lleva el Almería. De vuelta al Mediterráneo, Fran Fernández traslada lo que siente el vestuario ante una nueva oportunidad de acercarse a la barrera de los cuarenta puntos y celebrar con la afición una alegría: “Tenemos hambre de victoria. Merecemos un poco más, pero se trata de hacerlo realidad y hay ganas de volver a aprovechar los dos encuentros seguidos en casa”. Entre sus mensajes destacó que no pueden bajar el pistón. El Numancia es uno de los rivales más en forma de la categoría y no habrá facilidades de ningún tipo. Todavía no conocen el triunfo fuera, pero a su vez solo han perdido cuatro partidos: “Nos va a costar muchísimo, como cada punto que conseguimos. Allí en Soria fue un partido igualado y lo ganamos, pero fue tremendamente difícil. La concentración tiene que ser máxima”.

ADN rojiblanco

El Almería es el tercer equipo que más empata (10), solo por detrás de Tenerife y Las Palmas, ambos con doce. Siempre están cerca de la victoria, si bien los famosos “pequeños detalles” terminan privando al cuadro rojiblanco de las victorias. Es por ello que Fran Fernández rompe una lanza en favor de los futbolistas: “El Almería no se va a relajar nunca y hace ápice de unos valores, como son la humildad, el compromiso y la solidaridad”.

¿Ansiedad?

Haber ganado un partido de los últimos cinco no es un balance positivo para el Almería, que se encuentra a nueve puntos del descenso y a siete del Play Off. No detecta problemas de confianza en el equipo el preparador almeriense, ya que están preparados para trabajar con situaciones complicadas: “No veo ansiedad, sino muchas ganas. Nos sentimos arropados en el Mediterráneo, pero no pudimos celebrar con nuestra afición la victoria. El grupo es sensato y equilibrado”. Fran confía en recuperar la alegría en casa.