La Asociación de Vecinos de la Zona Norte pide la dimisión de Héctor Palencia

La Asociación de Vecinos de la Zona Norte "El Seminario" ha pedido este viernes la dimisión del teniente alcalde de Servicios a la Ciudad, Hector Palencia, por la paralización del Area de Rehabilitación Urbana que afecta a gran parte de ese barrio.

El presidente de la asociación, Miguel Ángel San Pedro, ha registrado esta mañana un escrito dirigido al alcalde de la ciudad en el que denuncia que la Oficina Técnica del ARU 'La Cacharra-El Seminario' no solo no ha abierto sus puertas, sino que no hay indicios de que pueda estar operativa a corto plazo.

No entiende que no se estén dando pasos para la puesta en marcha este plan que está financiado por el Estado, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ávila.

Desde la asociación responsabilizan de la paralización al teniente alcalde de Servicios a la Ciudad, Héctor Palencia, porque a su juicio no ha mostrado interés en el proyecto y ha menospreciado a la asociación y a los vecinos del barrio haciendo caso omiso de sus peticiones de información. Por ello consideran que no es un interlocutor válido y piden que presente su dimisión o que sea cesado por el alcalde. "Deja de ser para esta Asociación un interlocutor válido", añaden.

En su escrito piden al alcalde "que tome cartas en el asunto" cesando a Hector Palencia, "por dejación de funciones", y que ponga a un concejal "más capacitado" al frente del proyecto del Area de Rehabilitación Urbana que prevé actuar sobre más de 600 viviendas y el entramado urbano en cuatro fases. La primera fase supondrá una inversión de más de cuatro millones de euros. En total se prevé una inversión de 16 millones.