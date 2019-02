"Me siento representado por el grupo municipal de Izquierda Unida"

Quien fuera coordinador regional de IU y procurador en las cortes, José María González Suárez, ha estado en Hoy por Hoy Ávila para hablar de la situación política de la ciudad en la que fue concejal de IU durante catorce años

Retirado de la pólítica activa, sigue siendo militante de IU de Ávila. Sobre la situación interna de su partido ha dicho que se siente "representado por los concejales del grupo municipal" y que acata las decisiones de la dirección provincial del partido aunque no las entiende, en referencia a las sanciones impuestas a algunos compañeros

Ha lamentado que a tres meses de las elecciones no se sepa nada de la propuesta de IU para el Ayuntamiento de Ávila y confiesa que su deseo es que hubiera una candidatura bajo esas siglas porque siempre ha defendido la confluencia "pero con mezcla física y no química, disolución no, cada uno debe tener su presencia física, su programa físico...porque lo contrario es no ver representado aquello que desfiendes".

José María González Suarez tiene claro que una vez celebradas las elecciones los partidos de izquierda tienen que trabajar para que el PP no siga gobernando en la ciudad donde lo lleva haciendo 28 años. Y cree que bajo la dirección de Pablo Casado, teniendo en cuenta las declaraciones que ha realizado en estos días, el partido está mirando hacia la extrema derecha.