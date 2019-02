Paralizado sin fecha el desalojo de una madre y su hijo de 11 años

Era el cuarto intento de sacar a Patricia y su hijo, de 11 años, de su casa de la calle Palencia de Parla. Ocuparon ilegalmente el piso porque no tienen ninguna alternativa habitacional, nadie tampoco les da soluciones a su situación. Pero nada de eso, ni la acampada durante toda la noche de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ni siquiera el informe de la ONU que pide que no haya desalojos si los afectados no pueden ir a ningún sitio, ha paralizado el proceso. Sí lo ha hecho la falta de efectivos policiales, según explicaba la propia Patricia después de que la comisión judicial se retirase.

Cerca de medio centenar de personas se concentraba en la entrada del piso y la Plataforma negociaba con la comisión, que finalmente se iba del lugar porque únicamente había dos agentes y no se podía garantizar su seguridad. Agentes de Policía Nacional y Local visitaban la acampada nocturna aunque sin que se perturbara la tranquilidad de los vecinos, tal y como informaba el portavoz de la PAH, Ricardo Rosado. Desde las 22:00 horas varios miembros de la Plataforma han estado a las puertas del número 14 de la calle Palencia con tiendas de campaña para hacer presión. También esta semana habían difundido el caso con una concentración frente a la estación de Cercanías de Parla.

🔴Así está transcurriendo la noche en C/Palencia 14 de Parla en la #AcamPAHdaPatry convocada por vecinas y @PahParla para frenar el desahucio de Patry, como ha exigido el Comité DESC. Si @Bankia y el juez lo ejecutan, estarán vulnerando los DDHH. #PatrySeQueda✊ pic.twitter.com/BGHKvAVqVo — #404 Comunicación Popular (@404comunicacion) 8 de febrero de 2019

En el Ayuntamiento de Parla confirman que también han intentado mediar con Bankia, la entidad propietaria del piso, pero ha sido imposible. Señalan además que desde 2016 la afectada recibe ayudas de Servicios Sociales pero que visitado de manera discontinua la Concejalía a la hora de informar de su caso.

No obstante el desalojo se paraliza pero no se suspende y se prevé que en el futuro llegue un quinto intento de echar a Patricia de la vivienda.

