‘La Strada’, de Federico Fellini, se ha hecho teatro de la mano de Mario Gas, con la adaptación de Gerard Vázquez, y el excelente trabajo actoral de Verónica Echégui, Alfonso Lara y Alberto Iglesias. Todo un reto para una obra que mantiene vivo el espíritu de Fellini y en la que se cuenta la crónica de una Italia empobrecida durante la Guerra y en ese marco unos personajes que representan lo peor y lo mejor del ser humano.

Alfonso Lara reconoce que hacer suyo el personaje brutal y cruel de Zampanó no ha sido fácil. No lo fue al principio, pero “luego se ha convertido en una costumbre gozosa”. Y es que detrás hay un arduo trabajo de introspección para poder interpretar mejor a un personaje lleno de fuerza. Un trabajo propio de los actores, que no sin cierta sorna, Lara recomienda a los políticos de hoy en día. “Prestaría a los políticos la capacidad del actor de ponerse en el lugar del otro”.

El actor reconoce que cuando conoció el proyecto teatral, volvió a ver la película, pero no para copiar, ni reproducir nada, “sería ridículo”, sino por “puro placer”, por “disfrutar otra vez de la historia”. Y es que en su opinión Zampanó y Gelsomina “son parte del imaginario colectivo de la gente, son las dos caras del ser humano y eso es lo que nos viene a cuestionar ‘La Strada’. El personaje de ella es la inocencia presidiéndolo todo, la pureza y Zampanó que representa la brutalidad, la crueldad del mundo y la imposibilidad de asumir lo bueno o no inocente que tenemos las personas”.

Alfonso Lara tiene más proyectos además del teatro y uno de ellos pasa por la televisión. Terminada la primera temporada de ‘Señoras del (h)AMPA’, “una comedia entre Alex de la Iglesia y Almodóvar o Tarantino, comedia negra protagonizada por mujeres” espera que tenga continuidad en una segunda temporada. El actor resalta que este trabajo tiene como protagonistas a las mujeres, lo que le sirve para reivindicar que vaya habiendo más protagonismo real femenino y que “cada vez tengan más papeles