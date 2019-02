La estación de Parla es una de las más concurridas de toda la red de Cercanías. Pero no por ello sufre menos retrasos. De hecho esta misma semana dos trenes no salían un día en plena hora punta, a las 7:00 horas, por un problema en la red. Algo que es constante y que ha llevado a Ciudadanos a realizar el recorrido entre Parla y Madrid, pasando por Getafe, para denunciar la situación.

El portavoz del grupo naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que los retrasos e impuntualidad de los trenes lo han convertido en “un servicio que no es fiable y por tanto no es útil para los madrileños”, por lo que reitera su propuesta para que Renfe indemnice a los viajeros si no se cumplen los horarios, como ocurre en la media y larga distancia, ya que “coger el Cercanías se ha convertido en una lotería”.

Aguado ha estado acompañado por Guillermo Alegre, coordinador Cs Parla, que ha recordado que “los vecinos de Parla son los que más tiempo tardan en llegar a su puesto de trabajo”, mientras Mónica Cobo, portavoz de Cs Getafe, cree que “la inversión prevista se ha quedado en agua de borrajas y no llegará a Getafe”.