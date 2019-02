Malestar y preocupación entre los socios privados del metro de Málaga tras el cambio de timón anunciado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, de frenar en seco las obras del tranvía al Hospital Civil, trabajos que se encuentran ahora mismo en fase de concurso público de adjudicación por una inversión de casi 42 millones de euros

Según las fuentes consultados por la Cadena SER, se pone en "grave riesgo" -aseguran- los plazos que marcaba el hito de alcanzar en su explotación completa los 21 millones de viajeros potenciales al año en 2020.

A esto se unen las condiciones marcadas en las bases de financiación del metro por el Banco Europeo de Inversiones que con este cambio de planes en los trazados reabre la duda sobre las cuantías que la entidad presta al ferrocarril urbano.

El anuncio de Moreno Bonilla frena el metro al Civil y prioriza el ramal al Parque Tecnológico pero, en este último caso, solo se habla de la posibilidad de estudiar el trazado, no hay aún nada garantizado.

Quienes ya han acogido, casi como una fiesta, el anuncio del presidente andaluz ha sido la plataforma vecinal que se oponía al tranvía en superficie hasta el Civil. Su portavoz, Francisco Fernández, asegura que "es una excelente noticia para Los Distritos de Bailen- Miraflores y de Campanillas, así como para el PTA"

"También es un gran noticia para esta plataforma que con este anuncio ve recogida sus reivindicaciones después de más de tres años recibiendo el más profundo desprecio por parte de la ex presidenta Susana Díaz y del ex consejero Felipe López a los que no les importaba los graves problemas que acarrearía un tranvía en superficie al hospital Civil, ni los graves problemas de movilidad existente en el PTA y en el distrito de Campanillas".