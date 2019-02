La Costa del Sol diseña ofertas para afrontar el inicio de la temporada de golf

Los campos de golf de la Costa del Sol se preparan para acoger con fuerza la temporada alta de golf. En este sentido han preparado un amplio abanico de torneos y actividades de ocio, de diferentes categorías, a lo largo del año y a precios muy competitivos, para atraer a potenciales jugadores de golf.

Este 2019, los campos de golf de la Costa del Sol han preparado una amplia oferta de ocio para que los amantes de este deporte puedan disfrutarlo a lo largo de todo el año, como Atalaya Golf & Country, que ubicado en la falda de Sierra Blanca con dos exclusivos campos cada uno de 18 hoyos, el Atalaya Old Course y el Atalaya New Course, potencia la práctica del golf en la Costa del Sol con su promoción para el New Course de 2 green fees + buggy por 130€. Además, oferta un 5% de descuento en los abonos anuales.

Lauro Golf, que actualmente cuenta con 27 hoyos, combinables de nueve en nueve, cuenta con un conjunto residencial situado en el Valle del Guadalhorce. Dicho complejo albergará este verano el Campeonato de España Interclubs Infantil, entre otros. Además, completa su oferta de invierno ofreciendo paquetes de 10 y 20 green fees por 460€ y 820€ respectivamente, válidos para un año para titular y un máximo de 3 acompañantes.

Baviera Golf es un campo plano que se caracteriza por sus greenes amplios y con muchos movimientos, una gran diversidad de obstáculos que ofrece una variedad de golpes y un diseño para todo tipo de hándicap. El campo perteneciente a la Costa del Golf y, diseñado por el Tri campeón del mundo y campeón de la Ryder Cup, Manuel Piñero, ofrece este año una gran selección de packs para que los amantes del golf puedan adaptarlos a sus objetivos y necesidades, como el Málaga2Golf Course Pass, que con 2 green fees, permite practicar este deporte en Baviera Golf y en Añoreta Golf desde 88€ en temporada baja.

Por su parte, el paquete Málaga3Golf de Añoreta Golf, incluye la posibilidad de jugar 18 hoyos en El Parador, 18 en Baviera golf y 18 en el propio club desde 384€, incluyendo cinco noches en el Hotel Rincón Sol de 4 estrellas. Todo ello hasta abril de 2019.

El Marbella Golf & Country Club ha lanzado abonos de invierno y primavera que potencian la práctica de golf a lo largo del año. Así, disfrutar de 2 green fees, un buggy y 10€ para gastar en el restaurante, tan sólo costará 188€ a partir del 1 de marzo.

La Cala Resort destaca en su oferta 2019 el campo Europa, por sus atractivos ya que cuenta en su recorrido con puente principal y otros cuatros pasaderos para salvar el río Ojén en su trayecto que lo hacen peculiar, además de los túneles para desplazarse con el buggy, que convierten este campo en muy solicitado. El próximo 17 de marzo celebra su XVI Torneo día de San Patricio, donde los participantes deberán vestir una prenda de color verde y se entregará un premio al participante más original. El coste de la inscripción es de 62€ e incluye green fee de Torneo, Buggy compartido, almuerzo irlandés y la entrega de premios. Además, durante el mes de febrero también presenta diferentes ofertas, adaptadas a todos los jugadores.

Río Real Golf incluye una amplia variedad de ofertas para disfrutar de sus instalaciones con un exclusivo hotel de 30 habitaciones, academia, Pro Shop, pistas de tenis y pádel. El club ha lanzado un nuevo sistema de tarifas dinámicas, pionero en Europa, que premian la anticipación y los descuentos dependiendo de distintas variables, entre otros la ocupación, el horario de juego y los precios de la competencia. Ofrece también la promoción Passion for Golf, del 11 al 17 feb, que incluye habitación boutique, golf, cena especial + desayuno room service, a partir de 165€.

Santa Clara Golf Marbella presenta en su temporada baja diferentes ofertas de 2 green fees más buggy por 135€ o green fee Early Bird y buggy por 58,50€. También en su temporada alta tiene las mismas opciones por un precio de 185,40€ y 76,50€ respectivamente.

Además algunos de los campos albergan a lo largo de la temporada los campeonatos profesionales más destacados de España en este deporte. Y es que la Costa del Sol se ha posicionado como uno de los destinos líderes más importantes, con “una oferta de más de 70 campos, casi el 70% de los existentes en Andalucía, generando un beneficio económico de 900 millones de euros anuales”, ha expresado Arturo Bernal, director general de Turismo Costa del Sol.

Además, cabe destacar que los campos malagueños lideran el uso de agua reciclada para el riego de los mismos. En el marco de Fitur se presentó un estudio que revela que cada vez hay más recorridos que utilizan este sistema, implantado por Acosol en 300.000 metros cúbicos y que sirve para sensibilizar y ofrecer beneficios económicos, medioambientales y de ahorro gracias al riego con agua regenerada en los campos de golf.