La presencia de Diamanka en Almería, más que dudosa

El Numancia buscará este domingo en Almería (18.00 h.) esa primera victoria a domicilio que se le sigue resistiendo, eso sí con cuatro empates sumados en las cuatro últimas salidas, siendo el segundo mejor equipo de lo que llevamos de segunda vuelta del campeonato.

Para este partido, el entrenador López Garai tiene problemas en la medular, ya que Escassi, sancionado por su expulsión ante el Lugo, es baja, y tiene la duda de si Diamanka, con molestias en el tobillo desde hace tiempo, así que Gus Ledes y Kako Sanz son candidatos a salir de inicio. “Pape está intentando recuperarse para el domingo, no termina de dejar atrás esas molestias en el tobillo y le estamos intentando cuidar. Pero esta semana va más justo de lo normal. Probaremos este sábado y decidiremos si forzamos, como en anteriores jornadas, o si paramos para que se recupere del todo. Nos gustaría dar continuidad al once, sobre todo tras una buena victoria, pero las circunstancias nos obligan a uno o dos cambios en el centro del campo. No es bueno tener dos cambios en la misma zona del terreno de juego, pero tenemos candidatos para actuar”.

Oyarzun está recuperado de sus molestias y será de la partida, mientras que Nacho, que marcó ante el Lugo, “puede tener su oportunidad de inicio, porque está en un buen momento, no sólo por marcar el sábado pasado, y siempre nos aporta”. En punta, presumiblemente, estará David Rodríguez, aunque el gol de Guillermo “fue una buena recompensa y le ayudó mucho, le liberó de esa tensión, de esa sensación de estar negado de cara a puerta. Su trabajo es innegable y nos da mucho, pero marcar era cuestión de justicia para él y me alegré mucho”.

Para el técnico este mes de febrero es clave para posicionarse y este partido será trascendental para ello. “Siempre es importante. Lo fue ganar al Lugo para alejarnos de ellos y ahora ante el Almería es un rival directo, con un punto más que nosotros y tenemos la oportunidad de adelantarles o, si perdemos, se nos irán un poco más lejos. Queremos ganar fuera de casa, es la asignatura pendiente. Cierto es que lejos de Soria somos difíciles de batir, con 8 empates y cuatro derrotas, y se nos resiste. Queda mucha temporada, pero cuanto antes llegue el triunfo, mejor”.