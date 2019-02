Detenida en La Nucia una mujer buscada por Noruega por malos tratos y secuestro de su propio hijo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de La Nucia a una mujer de 37 años sobre la que pesaba una Orden de detención para extradición en vigor emitida en el mes de julio del año pasado por las Autoridades noruegas por delitos como malos tratos y secuestro de su propio hijo menor de edad.

La ahora detenida está acusada por un Tribunal de la ciudad de Oslo por los delitos de obstrucción a la justicia, malos tratos en el ámbito familiar, secuestro y quebrantamiento de orden de alejamiento. Desde el pasado mes de julio, la detenida se encontraba huída de la justicia noruega a la espera de ser juzgada y podría ser condenada a más de 10 años de prisión.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de Benidorm recibieron la orden de extradición y establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizarla en la cercana localidad de La Nucia, procediendo a su detención.

Los delitos por los que fue acusada se cometieron presuntamente en el año 2017 y al parecer tienen su origen en una demanda y diferentes acusaciones que su expareja habría interpuesto en el Juzgado.

Con el fin de que retirara la demanda y no testificara en el juicio, la ahora detenida amenazó a su ex pareja y agredió al hijo de ambos de tan solo 10 años de edad. Al parecer la nueva pareja de la detenida, junto con dos hombres más, amenazó y agredieron a su ex pareja golpeándole y dándole patadas por todo el cuerpo.

La prófuga sustrajo al hijo que tenían en común sin el consentimiento de su padre cuando la custodia le había sido concedida en exclusiva a su pareja. Posteriormente fue detenida por la policía de Viena y le fue interpuesta una Orden de Alejamiento, que quebrantó en varias ocasiones, llegando de nuevo a sustraer al menor hasta que fue detenida, esta vez por la policía polaca.

Cuando tuvo conocimiento de la imputación de los hechos de los que se le acusaba, huyo del país y fijó su residencia en la localidad de La Nucia donde intentó pasar desapercibida. Cuando fue localizada por los agentes utilizó documentación con la filiación distinta.

La fugitiva fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que inició los trámites de la extradición.