La derecha asturiana sale a la calle en defensa de la "unidad de España"

La Plaza España de Oviedo ha acogido la concentración convocada por Foro Asturias y PP en el Principado, "En defensa de la Unidad de España", y que ha servido, según los organizadores, para que muchos asturianos que no podrán participar en la marcha de este domingo en Madrid de PP y Ciudadanos, puedan mostrar públicamente su rechazo al secesionismo catalán.

Se han dado cita varios cientos de personas, bajo la premisa de la “defensa de la unidad indisoluble de España frente a las cesiones del Gobierno sanchista al independentismo”, llegadas de toda la región y que han concentrado con banderas de Asturias y de España, de manera pacífica (algo que han querido resaltar) para reclamar asimismo que se devuelva “la voz a los españoles, a los asturianos, y convocar elecciones generales que permitan restablecer el respeto a la Constitución, a la Ley y al Estado de Derecho”.

No convence a los partidos convocantes lo dicho por el Gobierno de España de Pedro Sánchez, tras reconocer ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, que las negociaciones con el independentismo han encallado. Ni Carmen Moriyón, presidenta y candidata de Foro; ni tampoco Mercedes Fernández, presidenta del PP en Asturias se fían de Sánchez. Por eso, dicen, para defender los intereses de los asturianos han convocado esta concentración que pretendía ser apartidista. Porque “detrás de esas concesiones hay un problema, que es el de la discriminación a Asturias, porque el dinero que se va de más a Cataluña no llega a Asturias que está tan necesitada de creación de riqueza y de empleo” ha dicho Moriyón.

Cherines por su parte cree que “si hay algo que está claro es que el presidente Sánchez no tiene ninguna credibilidad. Lo que hizo ayer fue un movimiento de distracción pero que sigue por debajo de la mesa y esos teléfonos siguen hablando con el separatismo catalán”.

PP y Foro han sido los partidos convocantes, aunque Ciudadanos, que no ha asistido como partido al menos, ha apoyado según ha señalado Foro, la manifestación. También había anunciado que secundaba esta concentración (de hecho, sí hemos visto a algunos de sus miembros) Vox; sin embargo, un par de horas antes del inicio del acto, la formación de Santiago Abascal en la región ha enviado un comunicado desmarcándose de la convocatoria, al sentirse ninguneado por Foro Asturias en primer término y por Ciudadanos, en segundo en la convocatoria de las manifestaciones de hoy y de este domingo.

En su escrito, ha mostrado Vox su sorpresa por la falta de comunicación de Foro, como organizador de la concentración de Oviedo y añaden a ello, el “cobarde silencio” de Ciudadanos; un partido que convoca en Madrid, apunta Vox, pero huye de aparecer junto a la formación de Santiago Abascal. Vox ha llegado incluso a tildar la situación de “intolerable politización y de infame desprecio”, al enterarse por la prensa de que la manifestación de Oviedo iba a estar encabezada por 5 representantes de Foro y otros tantos del PP. Por ello, Vox Asturias acusa a los tres partidos, Foro, PP y Ciudadanos, de la puesta en marcha de la inadmisible estrategia de discriminación hacia Vox, en España y en Asturias.A esto, le ha respondido el fundador de Foro desde la misma manifestación, Francisco Álvarez Cascos, que en la cabecera están quienes convocan. Según Cascos “yo respondo de lo que hay aquí. Una invitación a los asturianos a mostrar su compromiso con la unidad de España y con la Constitución. Creo que no necesita muchas explicaciones lo que estamos promoviendo los convocantes”; y ha añadido frente a las quejas de Vox por no figurar en la cabecera de la concentración que “la pancarta la cubren los que la pagaron”.

Una hora antes de que comenzara la concentración en la Plaza de España en Oviedo, el PP asturiano presentaba en su sede regional a su comité de campaña electoral. La candidata, Teresa Mallada, que después acudió a la manifestación, cargó contra el líder de los socialistas asturianos, y también candidato, Adrián Barbón, quien criticaba este viernes las razones esgrimidas por la derecha, para la convocatoria de esta manifestación y de la de este domingo; a su juicio solo busca tensionar y acusaba a Mallada de no hablar de los problemas de Asturias. Teresa Mallada le replica que quien no deja de echar balones fuera para no posicionarse sobre el asunto del secesionismo catalán es él, Barbón. Y le pide que lo haga, que se posicione repita con ella que “está orgulloso de ser español” como dice, han hecho otros socialistas frente a la actuación de Pedro Sánchez.

Un manifestante con una caña de pescar llena de banderas, durante el acto por la Unidad de España en Oviedo / Silvia Rúa

El Partido Popular de Asturias tiene completos por lo demás, tres autobuses para la manifestación de mañana domingo, en la Plaza de Colón de Madrid; la presidenta de los populares asturianos Mercedes Fernández ha hecho un llamamiento a participar en esa convocatoria.