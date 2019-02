Desde el año 2017 la Plataforma por un Instituto en Villaquilambre lucha para que la Junta construya este centro de educación pública en el municipio. Tras la aprobación de la construcción de un instituto en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda han pasado a convertirse en el único municipio de más de 15.000 habitantes en España que no tiene un centro público de educación secundaria.

Los números de Villaquilambre

En la actualidad son casi 4.000 los menores de 17 años que viven en Villaquilambre según datos de la plataforma que defiende la construcción de este centro. El municipio cuenta con tres colegios públicos, uno de los cuales, está en su tercer proceso de ampliación. Son tantos los alumnos que actualmente los niños tienen que estudiar en barracones hasta que llegan a la E.S.O.; entonces, tienen que cambiarse a uno de los dos centros que les corresponden en la ciudad de León: El Ordoño II (que se encuentra saturado) y el Sánchez Albornoz.

Una particularidad del municipio se encuentra en su crecimiento demográfico. En la provincia de León la despoblación es un gran problema pero este municipio a las afueras de la capital ha experimentado un crecimiento continuo que, aunque se ha paralizado levemente, continúa a día de hoy. Son prácticamente 19.000 habitantes.

Creen en la plataforma que estas cifras demuestran la necesidad de la construcción de este centro educativo. La propuesta llegó al Ayuntamiento y contó con el apoyo de todos los partidos políticos, la Diputación (gobernada también por el Partido Popular) se mostraba igualmente de acuerdo con la reivindicación y el proyecto llegó a las Cortes.

La posición de la Junta

El Consejero de educación de la Junta, el leonés Fernando Rey, creía en su momento que se podría considerar la construcción de este instituto aunque señalaba que habría que tener en cuenta "si abrir un instituto ahí no lleva a cerrar institutos en León". Ante esta posibilidad, la de que uno de los institutos de ESO y Bachillerato de León al que acuden estos alumnos pudiera cerrar, la plataforma de Vllaquilambre apunta la posibilidad de reconvertir este instituto de la ciudad en un centro de Formación Profesional.

El ex alcalde de Villaquilambre, que salió del gobierno municipal por una moción de censura de la oposición tras su aparición en el sumario de la Trama Enredadera, también se mostró a favor de la construcción de este centro. El popular Manuel García votó a favor de la propuesta en su municipio pero no en Valladolid como procurador de las Cortes. Mientras con la disciplina de voto tumbaba el proyecto de construcción de un instituto para su municipio, en Villaquilambre decía lo contrario: "Me parece estupendo que se pida tanto el Instituto como el Centro de Formación Profesional".

Diferente trato

Esta misma semana el Consejero de Educación ha puesto la primera piedra del nuevo instituto público de la localidad de La Cistérniga en Valladolid. Mientras defienden que en Villaquilambre no hay suficientes niños inician la construcción de este centro educativo en un municipio con 10.000 habitantes menos que el de León.

Miguel Fernández, de la plataforma en defensa del instituto, está convencido que la realidad detrás de la votación del PP es "un motivo ideológico para proteger a los colegios concertados cercanos". Creen que la formación intenta defender así a estos centros y evitar que un instituto público pueda reducir su número de matriculaciones. La única opción que ven en la plataforma para desbloquear el proyecto es esperar a las próximas elecciones autonómicas cuando un posible cambio en el gobierno empuje al resto de partidos a votar de nuevo a favor del instituto que ahora defienden desde la oposición.