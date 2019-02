Con Acacio todo es más fácil

No era un partido más el ABANCA Ademar necesitaba ganar si no quería perder la estela del Bidasoa y del Granollers en la lucha por la segunda posición y los de Rafa Guijosa no fallaron

En la primera parte el Abanca Ademar fue claramente de más a menos. Los de Rafa Guijosa, que mejoraban en el aspecto defensivo con respecto al partido contra el BM Logroño, no se encontraban cómodos en ataque. Tampoco contribuía a la fluidez ofensiva la actuación de Bols en la portería navarra. Desde el banquillo se optaba por modificar la dirección de juego. Sebastián Simonet daba pasa a Acacio. El Helvetia Anaitasuna se mostraba muy sólido en el aspecto defensivo y la pareja formada por Pujol y Bazán era un muro para el ataque marista. En el minuto 15 y con un 4-7 a favor de los navarros Rafa Guijosa tenía que pedir tiempo muerto. Los goles de Acacio permitían al ABANCA Ademar remontar diferencias en el marcador (7-8). Sn embargo el Helvetia Anaitasuna seguía estando muy cómodo en el partido y una vez más volvía a poner tierra de por medio y volvía a conseguir cuatro goles de diferencia (7-11)

Faltaban ocho minutos para que acabara la primera mitad y las sensaciones entre los aficionados no eran ni mucho menos buenas, el silencio de los 2500 aficionados que presenciaron el partido así lo evidenciaba. Rafa Guijosa optaba por el tercer cambio de central y entraba en pista Rodrigo Pérez. La defensa y la portería marista se ajustaban y Acacio tomaba las riendas en ataque. Un parcial de 7-1 hacia que el ABANCA Ademar le diera la vuelta al partido se fuera con ventaja en el marcador (13-12) al tiempo de descanso

La segunda parte fue para el ABANCA Ademar. La consistencia defensiva con un Mosic espectacular , las paradas de Nacho Biosca, la dirección de Rodrigo Pérez Arce y los goles de Acacio y Gonzalo Pérez Arce eran fundamentales en la victoria marista. Pese a la superioridad el Helvetia Anaitasuna no le perdió la cara al partido hasta el ecuador de la segunda mitad. De hecho en el minuto 10 de la segunda mitad el marcador reflejaba un apretado 17-16. A partir de ese momento fue cuando los de Rafa Guijosa dieron el acelerón definitiva que les sirvió para moverse en rentas de 3-4 goles que a la postre serían definitivas. En definitiva primera victoria de la segunda vuelta para el ABANCA Ademar que recibe el próximo viernes al CD Bidasoa en lo que puede ser un partido determinante. El partido contra el Helvetia Anaitasuna también sirvió para que Jaime Fernández cumpliera su partido número 100 en la Liga Asobal

Abanca Ademar (13+16): Biosca; Jaime Fernández (1), Ligetvári (2), Pesic (2), Simonet (1), David Fernández (-), Mario López (2 penalti); Acacio Marqués (10), Juanín García (1), Vieyra (1), Mosic (1), Gonzalo Pérez (5), Rodrigo Pérez (3).

Helvetia Anaitasuna (12+12): Bols (Salazar); Etxeberría (2), Pujol (-), Bazán (1), Borja Méndez (1), Vaquer (5), Chocarro (3); Nantes (5, 1 p), Ugarte (1), Meoki (3), Mikel Aguirrezabalaga (-), Ceretta (2), Goñi (1 penalti), Gastón (-).

Marcadores Parciales 1-2, 3-4, 4-7, 6-8, 9-11, 13-12 (descanso), 15-14, 17-16, 20-17, 23-19, 26-21, 29-24 (final).

PABELLÓN MUNICIPAL DE LOS DEPORTES: 2500 Espectadores