El Celta cae en Getafe y el club critica el "ínfimo nivel del arbitraje"

El RC Celta ha calificado de "lamentable" el "ínfimo nivel" que ha mostrado este sábado el colegiado asturiano Pablo González Fuertes, que ha dirigido el partido de los gallegos ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (3-1), y ha asegurado que ha sido "impropio" de LaLiga Santander

"La mejor Liga del mundo no se puede permitir arbitrajes como el que ha sufrido hoy el RC Celta en Getafe, que no ha alcanzado los mínimos exigibles en una competición menor y mucho menos en una Liga del prestigio de la española", señala el comunicado publicado tras el partido por la entidad viguesa.

Así, califica el arbitraje de González Fuertes como "impropio" de una competición como LaLiga Santander. "El nivel de la actuación arbitral ha sido absolutamente impropio de la Liga, lo que debería llevar a una reflexión sobre la importancia de que todos los elementos en juego en una competición como esta se sitúen en unos estándares mínimos", apunta.

"En definitiva, es lamentable que en la mejor Liga del mundo, un árbitro ofrezca el ínfimo nivel que ha mostrado el que ha dirigido el Getafe-RC Celta", continúa.

Por eso, el club gallego pide "respeto" a LaLiga y al estamento arbitral. "El RC Celta pide, simplemente, respeto. El mismo respeto que este club siempre ha mostrado por la Liga y por el estamento arbitral, pero lo que ha sucedido hoy no es comprensible ni aceptable, no se puede permitir", concluye.

El trencilla asturiano señaló, justo antes del descanso, un polémico penalti a favor del Getafe, una decisión por la que protestó el delantero uruguayo Maxi Gómez y fue expulsado. Más tarde, anuló un gol al capitán Hugo Mallo por un discutido fuera de juego. Tanto el técnico del equipo, Miguel Cardoso, como Iago Aspas se quejaron de su actuación tras el duelo.

Cardoso ve al equipo todavía vivo

Miguel Cardoso, entrenador portugués del Celta de Vigo, lamentó la derrota frente al Getafe que calificó como un "castigo muy duro", reconoció que no están en un buen momento y declaró que, pese a la derrota que les mantiene al filo del descenso, están "muy vivos".

El Celta de Vigo comenzó ganando el partido, pero la expulsión de Maxi Gómez tras el penalti que supuso el empate del Getafe cambió la dinámica del choque y les dejó con diez jugadores.

"Ha sido un castigo muy duro para un partido que nos iba a hacer muy competitivo en un terreno y en un estadio en el que no es fácil jugar. Veníamos con ilusión, teníamos el partido controlado, pero al final hay un compendio de cosas que pasan y afectan", dijo Cardoso, en conferencia de prensa.

"Teníamos un plan para este partido y lo probamos durante casi todo el tiempo. El equipo fue capaz de resistir, sufrió el gol del penalti y hasta el final de la primera partido tuvimos ocasiones de marcar", señaló.

El técnico portugués no quiso entrar a valorar la expulsión de su jugador ni el gol anulado a su equipo en la primera parte. "No voy a comentar si el gol es o no es porque además tengo que tener cuidado con lo que digo porque no quiero ser sancionado".

"No tengo que hablar por el Celta, hay otros responsables. Yo solo digo que trabajamos muy fuerte, que tenemos voluntad y que, aunque no estamos en un momento bueno, tenemos capacidad y queremos que nos dejen jugar al fútbol", dijo.

"Teníamos la ilusión de jugar aquí y solo quiero que las decisiones sean revisadas. Tenemos un vestuario que trabaja mucho cada día, que ha tenido que pasar lesiones y un momento emocional difícil. Los chavales tiene la voluntad de hacer las cosas y hoy teníamos fútbol para salir con un resultado diferente", apuntó.

"Tenemos un vestuario con energía muy buena para sacar adelante las cosas. Estamos unidos, estamos muy vivos y vamos a pelear cada partido", concluyó.

Aspas carga contra el VAR

El delantero del RC Celta Iago Aspas ha lamentado la actuación del equipo arbitral en la derrota ante el Getafe (3-1), con un polémico penalti a favor de los locales y un fuera de juego y la expulsión de Maxi Gómez para los gallegos, y ha afirmado que si esto le sucede "a otro equipo" la siguiente semana "no se presenta a jugar".

"Hicimos un partido muy bueno la semana pasada, compitiendo muy bien contra un equipo como el Sevilla. Hoy sabíamos a lo que veníamos aquí, hicimos lo más difícil: ponernos por delante. No quiero pasar por alto todo lo que nos ha ocurrido porque ¡madre mía! Si le pasa a otro equipo la próxima semana no se presentan a jugar", señaló en declaraciones a beIN Sports tras la conclusión del duelo en el Coliseum Alfonso Pérez.

En este sentido, incidió en el trabajo respecto a la actuación del VAR. "Después de tener todo controlado en la primera parte, llega el regalo del penalti... No sé ni cómo no ven el VAR. Luego se quejarán ellos de 'respect'. Creo que lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo, que habiendo una cámara que no la venga a revisar el árbitro. Luego en la nuestra, a la primera fuera de juego", subrayó.

"Nos ha penalizado muchísimo, se ha estropeado el partido a raíz de un penalti y una expulsión. Cambia un partido que teníamos totalmente a favor, los estábamos controlando bastante bien, sobre todo después de habernos puesto por delante", continuó.

Por último, valoró la expulsión de Maxi Gómez por doble amarilla tras protestar el penalti a favor del Getafe. "Estaba un poco caliente, normal después de todo lo que nos había sucedido. Parecía una injusticia, a veces no podemos hacer nada. Creo que la segunda fue por protestar, desde mi punto de vista del banquillo", concluyó.