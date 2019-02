Manos Unidas por la mujer del siglo XXI

El arranque ha sido este segundo fin de semana de febrero, como habitualmente propone la ONG Manos Unidas, pero el desarrollo de su nueva campaña solidaria y de concienciación se extenderá en Aranda durante todo el mes de febrero y comienzos del siguiente mes de marzo. Como es tradición parroquias, colegios, personas voluntarias y colaboradores se vuelcan en estas fechas a favor del proyecto que la delegación arandina de Manos Unidas elige para destinar la recaudación de sus acciones solidarias. Este año, en consonancia con el lema general que pone el foco en la situación de las mujeres en los países empobrecidos, el proyecto que se proponen financiar es la construcción de un albergue que mejore la vida de niñas que viven en el país de Lesotho. Las instalaciones que hay que construir son baños dormitorio y comedor que puedan dar servicio a un centenar de niñas en situación vulnerable, así como a sus familias, para proporcionarles un entorno seguro y digno y garantizar la educación primaria de este colectivo femenino, una de las prioridades que Manos Unidas se ha propuesto en este país. El coste total del proyecto es de 66.462 euros, y se trata de un objetivo que se comparte con Manos Unidas de Miranda de Ebro.

En Aranda la campaña arrancaba el viernes 8 de febrero con la Misa del Ayuno voluntario y la Cena del Hambre en la Iglesia Corazón de María, con la colaboración del Orfeón Arandino. Ese mismo día el colegio de la Vera Cruz llevaba a cabo la Operación Bocata con el almuerzo solidario en el recreo, en el que quienes quisieron pudieron adquirir un bocadillo al precio de tres euros para destinar al mencionado proyecto. Este colegio se suma también a la campaña de concienciación de la ONG durante la primera quincena de febrero sensibilizando alumnado con charlas, videos y otras acciones. También los colegios Claret, Dominicas y Castilla llevarán a cabo la Operación Bocata en sus centros con el mismo fin solidario.

Las acciones de la campaña continúan

Durante el fin de semana del 9 y 10 de febrero la colecta de todas las misas de iglesias y parroquia se destinará al proyecto de Manos Unidas.

Este martes 12 de febrero dentro de la campaña de la ONG en Aranda se proyectará en dos sesiones la película “El cielo es real” , a las seis y a las ocho de la tarde.

El tradicional mercadillo solidario se desarrollará entre los días 2 y 10 de marzo en las Galerías Comercial Isilla.

La campaña se completará el 12 de marzo con un recital de baile y música en el que actuará el grupo de baile de la Asociación Cultural “Por Sevillanas” SYRIANA y el ofrecerá un recital el cantautor arandino Andrés Garrasparri.

El proyecto que se financiará desde Aranda

Tal y como explica la organización el proyecto elegido para financiar este año desde Aranda se sitúa en la escuela de primaria de St.Ambroise en Ha Masana, una población cercana a Maseru, la capital de Lesotho. Es una zona muy deprimida con un clima de montaña consistente en veranos cálidos y lluviosos, e inviernos muy fríos y secos con temperaturas que alcanzan los -10 ºC. Al ser un país muy montañoso, su tierra es muy poco fértil y casi todos sus habitantes tienen que emigrar a Sudáfrica para trabajar en las minas y, sólo vuelven a sus casas una o dos veces al año. Las mujeres suelen quedarse en casa cuidando de los niños, y ocupándose del campo. Las familias son extensas y están compuestas por unos 10 miembros: abuelos, padres y una media de 6 hijos por mujer. Las enfermedades más comunes son la tuberculosis, el SIDA y la malnutrición, con una esperanza de vida media entorno a los treinta años. La escuela gestionada por la Congregación Sister of the Holy Names está situada en el centro de la comunidad con una población estimada de 5000 personas. Está en funcionamiento desde el 2002, ofrece educación primaria para niños y niñas y cuenta con un internado para 40 niñas. El agua que utilizan proviene de pozos y tanques en los terrenos de la escuela y existe la posibilidad de conectarse a la red de agua tratada que pasa por la carretera principal. Las instalaciones de saneamiento con inodoros fueron destinados inicialmente a los alumnos de preescolar y ahora que la escuela ha crecido hay una necesidad de considerar la construcción de fosas sépticas y pozos para letrinas que cubran las necesidades de todos los estudiantes. La iniciativa del proyecto surge por la petición de las familias de la zona que ven la solución de un albergue en la escuela como la única vía para que sus hijas pueden recibir educación, ya que al vivir muy alejados de los centros urbanos y sin vías de conexión no tienen posibilidad de acudir a la escuela. Los beneficiarios solicitan la colaboración de Manos Unidas para la construcción de un albergue con capacidad para 100 niñas que conste de unos baños, dormitorios, y comedor, ante la escasez de fondos para acometer el proyecto. La congregación aportará el terreno y un 11% del total del importe del proyecto. Con esta acción se verán beneficiadas 100 niñas vulnerables y sus familias, proporcionándoles un entorno seguro y digno y se contribuirá a la mejora de la educación primaria femenina en Lesotho., una de las prioridades estratégicas que Manos Unidas se ha fijado para Lesotho.