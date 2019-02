Un error condena a la Deportiva

La Deportiva no sacó nada positivo en el campo de la UD San Sebastián de los Reyes. Un gran primer tiempo del equipo berciano acabó de la peor manera, con un acción desgraciada que significó el gol decisivo. Zabaco no acertó al despeje dejando el balón para que Carlitos controlará en la salida Gazzaniga no pudo hacerse con el balón y el extremo anotó el único gol del partido, a pesar de la derrota los blanquiazules se aprovecharon del empate del Castilla ante la Cultural resultado que le mantiene en la cuarta plaza del play-off

Los blanquiazules se adaptaron pronto a las exigencias que planteaban el rival y el terreno de juego. Mostraron solvencia y seguridad para no conceder opciones y poco a poco fueron ganando presencia en ataque y generando las mejores ocasiones del partido.

La más clara para los blanquiazules llegó con un centro preciso de Dani Pichín que cabeceó Kaxe, pero el balón se marchó rozando el poste. La Ponferradina no dejó de apretar y un córner que envió cerrado Ríos Reina obligó a un defensor a despejar muy cerca de la línea de gol.

Los locales no habían tenido ninguna opción de poner en peligro la portería de la Deportiva. Pero prácticamente en la última jugada del primer periodo llegó la acción decisiva. Carlitos aprovechó el bote de un despeje en largo de la defensa del Sanse para llevarse el balón y anotar el tanto que a la postre sería suficiente.

Pese al mazazo, los blanquiazules no bajaron los brazos y trabajaron a fondo para tratar de reconducir la situación. Para ello contaron con la ayuda del amplio grupo de seguidores que acompañaron al equipo desde la grada y no dejaron de animar en ningún momento.

Yuri lo intentó con un disparo desde la frontal que se marchó a la derecha de la portería. Poco después, Son buscó portería desde fuera del área, Irureta no logró retener el balón y este acabó golpeando en el poste.

El dominio de la Deportiva se fue acentuando con el paso de los minutos pero no se traduciría en el marcador. Aunque el Sanse se esforzaba en no dejar huecos, la Deportiva seguía insistiendo, intentando aprovechar también las jugadas a balón parado. En una de ellas, los locales llevaron la resistencia al límite. Tras un saque de esquina remataron de forma consecutiva Jon García, Bravo y Míchel Zabaco. Dos defensores y el portero intervinieron de forma decisiva para evitar el gol las tres veces.

Un remate de espuela de Yuri en el primer palo que desvió la zaga a córner y un lanzamiento de Isi desde fuera del área que detuvo por bajo Irureta fueron las últimas opciones para la Ponferradina que no encontró el acierto ante el portal del Sanse .

1 UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES: Xabi Irureta; Borja González, Jota, Bruno Rivada, Iván Pérez: Alejandro Galindo, Pablo Martínez (Tena, min. 69); Carlitos, Agüero (Andy Escudero, min. 76), Sergio Castel (Fran Carnicer, min. 67); y Christian Perales.

0 SD PONFERRADINA: Gianfranco; Son, Jon García, Míchel Zabaco, Ríos Reina; Saúl (Bravo, min. 65); Matthieu (Isi, min. 73), Larrea, Óscar Sielva, Dani Pichín; y Kaxe (Yuri, min. 57).

Gol: 1-0 (min. 44): Carlitos.

Árbitro: Sánchez Villalobos (Comité Andaluz). Mostró tarjetas amarillas a Pablo Martínez y Fran Carnicer por el UD San Sebastián de los Reyes y a Son por la SD Ponferradina. Expulsó del banquillo al segundo entrenador de la Deportiva, Cali Trueba.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 del Grupo I de Segunda División B disputado en Matapiñonera.