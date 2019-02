6.000 multas sin cobrar

El PSOE de la capital acusa al Partido Popular de haber dejado que se pierdan 6 millones de euros en concepto de multas que no se han llegado a cobrar.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Matilde Cruz, ha explicado que desde que en 2014 el PP rompiera el convenio de gestión con la Diputación y tras asumir el servicio con medios propios para la recaudación en ejecutiva y con empresas "de manifiesta incapacidad para la recaudación en voluntaria, han prescrito miles de multas leves y graves". Asimismo, añade que a esta circunstancia se une el hecho de que el contrato con la empresa que se encargaba de la notificación por carta de las sanciones hubiese caducado, que provocó "un caos que ha sido constante".

La concejala ha explicado que el Ayuntamiento "nunca ejecutó las mejoras para implantar sistemas informáticos y todas las bases de datos para la correcta tramitación de las multas", y asegura que en el año 2016 "las pérdidas eran ya de 2 millones de euros a los que se sumaron 2,2 millones en 2017, cuando in extremis el PP reconoció el grave error de encomendar las multas a Vialine y rescató el servicio". Según relata Cruz, durante este tiempo, "la falta de bases de datos hizo que además no se pudieran notificar multas a vecinos de otras localidades que cometían una infracción en la capital al no poder cruzar datos con los de otros ayuntamientos".

A mediados de 2018 se encontraba caducado el contrato suscrito con Unipost para notificación postal de multas, por lo que la socialista recuerda que quedaron "en el cajón más de 4.000 multas solo por no ser enviadas a los infractores". Cifras que suponen un total de 5.915 multas en 2018, que se traducen en 1,5 millones de euros en un año o 6 millones de euros en cuatro.

Unos datos que habría que sumar, según recuerdan desde el partido socialista, a la gestión municipal de la zona azul, de la que aseguran que se han dejado de cobrar 4 millones de euros. Esto llevaría al Consistorio gobernado por el PP a haber tenido una pérdida total de 10 millones, lo cual, asegura Matilde Cruz, les ha sucedido "por inútiles".