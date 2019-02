El Arcos CF cae en casa...otra vez (0-1)

ARCOS CF 0 - CÓRDOBA B 1

Nueva derrota del Arcos CF en el Antonio Barbadillo, escenario que sigue siendo un suplicio para los de Bermúdez. Allí ha jugado catorce partidos y ha perdido siete.

El Córdoba B demostró ser uno de los mejores equipos de la categoría, muy sólido, muy bien construido y con jugadores de mucha calidad, perfectamente capacitados para meter al equipo en puestos de liguilla. El Arcos lo intentó, pero le resultó difícil superar a un rival que no dejaba espacios y que ocupaba muy bien el terreno de juego.

Iván López fue el mejor de los locales. Se empleó a fondo para sacar una de Chuma y otra de Moyano, dos de las más claras del partido. Marcos Rosa, con un disparo ajustado al poste derecho de la portería arcense estuvo a punto de adelantar a los cordobeses.

El Arcos no se amilanaba, pero cuando llegaba arriba no lo hacía con demasiada claridad, a pesar de que la arrancaban bien desde el centro del campo. Las que tuvo no las finalizó y eso le terminó penalizando. El Córdoba B en la primera parte llegaba con más claridad, pero sin demasiado peligro. Con empate a cero terminaba la primera parte, todo se dejó para la segunda.

En la reanudación, la más clara para el Arcos la tuvo Giráldez, que tras recibir de Adri Romero, disparó desviado de la portería defendida por Llamas. Al Arcos CF le faltó el acierto que sí tuvo el Córdoba B a falta de cinco minutos para el final del partido. Fran Ávila centró raso desde la banda izquierda y Sarmiento empalmó el balón con la zurda. Un disparo cruzado que logró superar a Iván López.

Después de eso ya no había ni tiempo ni fuerzas para más. El Córdoba B saca petróleo de su visita al Antonio Barbadillo de Arcos.

FICHA TÉCNICA:



Arcos CF: Iván López, Álvaro Ramírez (Javi Rodríguez, 23'), Nico Canavessio, Molina, Maqui, Alberto Durán, Sergio Giménez (Adri Romero, 64'), Caballero (Román, 72'), Borja y Giráldez.

Córdoba B: Llamas, Jordi Méndez, Abraham, Álex García, Fran Ávila, Kevin, Moyano (Paquito, 81'), Sarmiento, Trabazo (Borja García, 67'), Marcos Rosa (Luismi, 56') y Chuma.

Gol: 0-1 (85') Sarmiento.

Árbitro: Suárez Juan (Colegio Andaluz). Tarjetas amarillas a Sergio Giménez, Giráldez y Maqui y al visitante Álex García.