García Tébar se estrena con goleada al Ceuta (4-2)

XEREZ DFC 4 - AD CEUTA 2

El Xerez Deportivo FC golea en Chapín a uno de sus rivales más directos por la lucha de los play-offs de ascenso como es el Ceuta, al que esta derrota lo saca de puestos de promoción. Eso sí, empatado a puntos con el Betis Deportivo. El equipo xerecista suma tres puntos de vital importancia para conseguir su objetivo y ahora se coloca a tan sólo cuatro puntos del cuarto clasificado en la tabla.

El efecto Tébar parece haber dado resultado, al menos por el momento. A pesar de que el propio técnico, en el postpartido, se encargaba de restarse importancia y de dársela al trabajo del anterior entrenador, Pepe Masegosa, y por supuesto a sus jugadores.

A pesar de que el Xerez DFC comenzó avisando primero en el minuto 1 de partido con un centro al segundo palo de Marcelo que no encontraba rematador y que se marchaba pegado al poste, el encuentro no se puso de cara para los xerecistas cuando el colegiado sevillano Gutiérrez Perera señalaba la pena de los once metros a favor del Ceuta en el minuto 28, por mano de Juan Gómez en el interior del área. Aquí no perdonaba Prieto que engañó a Flere para adelantar a los suyos en Chapín.

Este gol no hacía presagiar un buen resultado, sobre todo viendo lo que a este equipo le cuesta hacer gol. Quién iba a imaginar que le endosaría cuatro al Ceuta, remontando además el encuentro hasta en dos ocasiones. En cualquier caso, justo antes del descanso, los de García Tébar consiguieron ese gol psicológico tan importante para marcharse a vestuarios con otro sabor de boca. Corría el minuto 42 cuando Alberto Heredia, de los más discretos del Xerez, ponía un centro al área que conseguía peinar Casares y prolongar para a Bello en el segundo palo. El extremo jerezano recortó a su rival dejándolo en el suelo y definió –una vez más- a la perfección para empatar el encuentro.

Tras el pitido del colegiado y la marcha a los vestuarios se formó una pequeña tangana en el túnel de vestuario y entre miembros del cuerpo técnico de ambos conjuntos. Según el entrenador del Ceuta, Juan Ramón Martín, un jugador del Xerez golpeó a uno de su equipo en la cara. Habrá que esperar para ver si el árbitro refleja algo en el acta.

Con el inicio de la segunda mitad la contienda seguía igualada, con un partido en el que el Xerez DFC era ligeramente superior al Ceuta en control del balón. Por ello, Juan Ramón decidió mover ficha rápido e incluir a Willy en el terreno de juego. Un jugador que ofreció a su equipo algo diferente. De hecho, de sus botas salieó el gol que adelantaba de nuevo a su equipo. Un buen saque de esquina en el minuto 63, prolongado al segundo palo, es rematado por Miguel en boca de gol.

Y aquí estuvo la clave del encuentro. El equipo de Tébar, lejos de arrugarse, buscó el empate por la vía rápida y, en esta ocasión, la efectividad estuvo de su lado. Tan sólo 5 minutos después del gol del Ceuta, Bello ponía un centro medido dentro del área en el que aparecía la cabeza de Gallardo para colocar el empate en el marcador. El resto es historia.

De nuevo, el Xerez muy lejos de conformarse con el empate, se lanzó a por la victoria con un Ceuta que no sabía cómo frenar a los Bello, Adri Rodríguez, Colorado y Casares. Sólo transcurrieron dos minutos desde el gol de Gallardo cuando Casares se plantó en un mano a mano ante el portero Iván y definió a la perfección para remontar el partido y colocar el tercero en el luminoso de Chapín.

La euforia de la afición, como es lógico, era muy palpable. Lo cierto es que, durante todo el partido, los aficionados quisieron animar a sus jugadores, haciendo caso al efecto llamada de Tébar en su presentación.

Como colofón a una remontada merecida, los xerecistas consiguieron hacer el cuarto y abultar aún más la victoria. En este caso, de nuevo Gallardo. El delantero remató un córner botado por Bello y suma ya 13 goles con la camiseta azulina. Una auténtica barbaridad.

Por último, viéndose superados por la situación y la impotencia de ver cómo se les escapaba un partido de vital importancia, el Ceuta se quedó con dos jugadores menos sobre el césped. Primero Jaime, en el minuto 81, y después Prieto en el 89. Ambos por dos duras entradas sobre Gallardo y Bello respectivamente.

Tres puntos de oro para el Xerez Deportivo FC que significan algo más que tres puntos. Ilusiones renovadas y confianza en que se puede conseguir el objetivo es lo que transmite el discurso del nuevo entrenador.

Ficha técnica:

Xerez Deportivo FC: Juan Flere; Marcelo, Rodri, Joaqui, Juan Gómez; Alberto Heredia (Khalok 69’), Adri Rodríguez, Bello, Álex Colorado (Antonio Jesús 75’); Javi Casares (Heredia 84’) y Adrián Gallardo.

AD Ceuta: Iván; Segura, Jalid, Jaime, Víctor; Borja (Sufian 75’), Prieto, Ismael; Miguel, David Castro (Dani Guerrero 76’) y Chakir (Willy 58’).

Árbitros: Abraham Gutiérrez Perera, Naomi Bellido Alcolea y José Manuel Cintado Fernández (Sevilla). Mostró cartulina amarilla a Juan Gómez, Álex Colorado y Adri Rodríguez, por parte local y a Ismael y David Castro, por parte visitante. Expulsaron con roja directa a los visitantes Jaime y Prieto.

Goles: 0-1: Prieto (p.) (29’); 1-1: Bello (42’); 1-2: Miguel (64’); 2-2: Adrián Gallardo (68’); 3-2: Javi Casares (70’); 4-2: Adrián Gallardo (79’).

Incidencias: 28ª jornada del Grupo X de Tercera División disputada en el Estadio Municipal de Chapín ante 1933 espectadores y una recaudación de 2189 euros.