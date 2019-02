El jurista venezolano Allan Brewer-Carías defiende en Murcia la Constitución de su país y la necesidad de aplicarla

El jurista venezolano Allan Rundolph Brewer-Carías ha dicho este sábado que el régimen de Maduro se ha metido en un laberinto que se construyó a sí mismo arrastrando consigo hacia esas tinieblas al régimen de Cuba que desde 2001 ha llevado a cabo un proceso de invasión silenciosa en cuestiones internas del país.

Brewer-Carías, que participa en Murcia en el XIV congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), comentó que el régimen dictatorial de Maduro está arrastrando a mucha gente "y uno de los primeros que va a ser arrastrado es Cuba".

Uno de los redactores del Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional de Venezuela, desde hace 15 años exiliado, advierte que "no va a ser fácil desmontar una usurpación que lleva 20 años, que no es de ayer ni es de Maduro, es de un gobierno que centralizó el poder, eliminó la separación de poderes, desmontó el Estado de Derecho y la Justicia" y aunque no harán falta otros 20 años para desmontarlo "no va a ser una cosa que se haga de la noche a la mañana".

Destacó que desde el pasado mes de diciembre todo ha cambiado radicalmente con la ayuda del mundo Occidental que tiene los ojos puestos en Venezuela "y ese ha sido un avance tremendo; el mundo entero entendiendo la situación y tomando incluso partido por la democracia".

Remarcó el hecho de que la oposición en Venezuela por vez primera está unida "a través de un mecanismo legítimo ostentado por el voto que es la Asamblea Nacional" que ha asumido el proceso de conducir al país a la restitución de la democracia.

Lamentó que algunos medios de comunicación hayan hablado de "autoproclamación" en relación con la asunción por el diputado Juan Guaidó de las funciones como encargado de la Presidencia de la República asumiendo la terminología que se hacía desde el gobierno de Maduro, cuando en realidad lo que Guaidó hizo fue asumir las competencias que tiene constitucionalmente como presidente de la Asamblea Nacional.

Por contra, señaló que el que sí se ha autoproclamado fue Nicolás Maduro el pasado día 10 de enero, cuando usurpó ilegítimamente el poder presidencial infringiendo el orden constitucional.

Por otra parte, llamó la atención por la complejidad que supondrá la realización de unas elecciones libres por cuanto no podrán llevarse a cabo "ni en 8 ni en 30 días" porque será primero necesario designar un nuevo Consejo Electoral Nacional que garantice elecciones libres y transparentes dado que el actual no lo hace.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha inhabilitado a los partidos políticos y a los posibles candidatos, "y todo eso hay que desmontarlo para poder convocar elecciones".

De la postura actual de México, se mostró sorprendido porque hace unos meses mantenía otra postura clara como miembro del Grupo de Lima e incluso era una de las voces importantes en defensa de la democracia en Venezuela, pero ahora esta en una posición neutral "lamentable siendo el único de América Latina que está en esa situación".

Por último, afirmó que tan pronto como haya un régimen democrático en Venezuela volverá a su país.

"Tengo todo allá esperando y no he dejado nunca de estar allá y de seguir el proceso. Tengo 15 años fuera pero estoy perfectamente al día de todo lo que ha ido ocurriendo", concluyó.