ElPozo se topa con un muro en Tudela

El Ciudad de Tudela vivió un choque de máxima tensión hasta el final. El Pozo, que contaba en su casillero con nueve victorias y tres empates, se dio de bruces con un Aspil que se jugaba mucho y coquetea con los puestos de peligro. Los locales llevaban cuatro partidos puntuando en liga regular.

El primero en abrir el marcador fue el equipo navarro, Sergio González batió la red visitante en el minuto uno del encuentro. Poco duró la ilusión en la grada, en la siguiente jugada se materializó el empate de ElPozo. David consiguió adelantar de nuevo a Aspil tras unos primeros minutos donde las ocasiones cayeron en ambos lados, pero la respuesta de los pupilos de Giustozzi no se hizo esperar y, a pesar de no lograr la igualada en la primera parte, el meta de los navarros sucumbió a la ofensiva de Álex, que no perdonó.

Precisamente el tercer gol nació de una jugada elaborada de portería a portería para que Lemine, para Aspil, impusiera criterio en el luminoso con el 3-2. Pero ElPozo sabe afrontar las grandes citas con soltura y gracias a una jugada elaborada por Miguelín que fusiló Fernando, a falta de menos de un minutol, puso las tablas en el encuentro (3-3).