El UCAM Murcia desaprovecha una gran ocasión para eludir el descenso

El conjunto universitario llega al parón con nueve derrotas seguidas, en puestos de descenso y a dos victorias de salir del descenso. Por delante habrá un descanso por Copa del Rey y las ventanas de FIBA, momento idóneo para dar un golpe de timón y revertir la complicada situación.

Gerun hizo estragos en el juego interior del UCAM, tanto Cate comio Tumba no pudieron parar a un Breogán que dominó el rebote duranteel encuentro y no dejó margen de respuesta. Sin embargo, en la segunda parte, Booker y Doyle, hicieron lo propio para salvar los muebles y poner en apuros a los de Lugo. El UCAM tuvo un mal segundo cuarto, a pesar de mantener la distancia de puntos en el primero. Estuvo muchos minutos sin acariciar el aro rival y pudieron llegar al descanso con ventaja de no ser por un gran triple de Brown sobre bocina.

Brown no dejó de cavar en la herida del UCAM, tanto en la pintura como en el juego exterior. Doyle y Booker empataron el marcador a 42 y, gracias a los ataques estáticos de Breogán, los universitarios no pudieron desarrollar su juego para frenar al rival.

Cate y Tumba intentaron pudieron frenar el interior del club gallego y a falta de menos de un minuto y medio para la bocina final, un triple de Breogán quebró el partido y dio ventaja a los de Lugo. Los universitarios no supieron responder con un desacierto notable en ataque en los segundos finales (77-73).