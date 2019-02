"Si te atacan es porque te temen", asegura Pedro Sánchez sobre Casares

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que los socialistas van a cambiar Cantabria y Santander a partir de mayo con Pablo Zuloaga y Pedro Casares al frente. "Si te atacan es porque te temen", le ha dicho al aspirante a la Alcaldía.

Sánchez ha hecho esa defensa de Casares durante su intervención en el acto de presentación del candidato socialista a la Alcaldía de Santander, que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

"Conozco a Pedro desde hace mucho tiempo y lo que ha sufrido en los últimos meses tiene que ver con lo que ocurre en España cuando alguien da el paso y se presenta como candidato socialista", ha dicho el presidente del Gobierno.

Sánchez ha anunciado además que volverá a Cantabria para participar en la presentación de Pablo Zuloaga como candidato a la presidencia del Gobierno regional.

"Gracias por no agachar la cabeza, por tu compromiso y tu honradez, por entender que el diálogo y la palabra son las mejores herramientas para mejorar la vida de la gente", le ha dicho en su intervención Casares a Sánchez.

El aspirante a la Alcaldía de Santander ha asegurado que ahora "es el tiempo de los valientes", por ello ha llamado a la militancia a "salir a vencer" y sobre todo a "convencer" para "llenar de votos y de rosas las urnas".

Casares ha prometido que, si llega a la Alcaldía, suprimirá el carril bus que se implantó en la ciudad con el proyecto del Metro TUS, y ha defendido los arrecifes submarinos que ha propuesto para la Magdalena como una "solución de futuro".

"No queremos espigones pero si queremos playa", ha enfatizado. Según Casares, los socialistas quieren ir "más allá" y por eso proponen la creación de una mesa con participación de todas las administraciones, incluyendo a los ayuntamientos de la bahía, y los agentes sociales para diseñar conjuntamente un plan integral para la bahía de Santander.

Otro de los compromisos que ha avanzado es incluir en el primer presupuesto de la próxima legislatura una partida de un millón de euros para garantizar viviendas con alquileres accesibles y que los jóvenes no se sigan marchando de Santander, además de la puesta en marcha de un plan para retener el talento.

Por su parte, el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, ha pedido "responsabilidad" y "lealtad sin fisuras" a todo el partido, a los que ahora lo dirigen y a los que estuvieron al frente de la formación, porque ha asegurado que los debates fuera del partido solo benefician a las derechas.

"No encuentro mejor compañero de viaje que tú”, ha dicho Zuloaga a Pedro Casares en su intervención, en la que ha opinado que "ha llegado la hora del cambio" en Cantabria.

Pedro Sánchez ha arropado a Casares en un acto al que han asistido los principales dirigentes del Partido Socialista en Cantabria. Lo más llamativo es que la ex secretaria general del PSC-PSOE y actual vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, no se ha situado en las primeras filas; sino que ha seguido el acto de pie y en la parte de atrás de la sala junto a la presidenta del Parlamento de Cantabria y también ex secretaria general de los socialistas cántabros, Dolores Gorostiaga.