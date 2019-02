Luis del Olmo: Las mujeres lo están haciendo "cojonudamente"

Como ya es tradicional el fuego purificador ha hecho arder los malos actos y conductas del hombre en la figura del “pelele” durante la celebración de la fiesta de San Águeda en Zamarrama. Un año más las zamarriegas toman el mando rememorando la conquista del Alcázar, hace 800 años, por los hombres segovianos gracias a las distracciones de las mujeres de este actual barrio de la capital.

El concejo de aguederas y las alcaldesas, las hermanas Elisabet y Débora Velasco Otero, han concedido este año el premio Matahombres de Oro al periodista Luis del Olmo. El comunicador de Ponferrada ha pasado por las grandes emisoras del país como RNE, Cope, Onda Cero y Punto Radio. En sus 58 años de trabajo ha sido merecedor de ocho premios Ondas.

Inicio de la procesión de Santa Águeda en Zamarramala (Segovia) / CADENA SER

Del Olmo se mostraba satisfecho y emocionado por recibir este galardón “a lo largo de mi vida he recibido varios premios, como varios Ondas pero este me hace especialmente feliz y por un momento creía que ya nunca iba a llegar”. Para proseguir comentando que “la mujer no es el presente es el futuro, son ese carácter extraordinario que cuando se echa un vistazo a la avanzadilla que ha tenido la mujer en los últimos años, ocupando puestos de responsabilidad en distintos ámbitos, ha de ser un orgullo y ejemplo para todas” ha señalado del Olmo para continuar afirmando que “a estas alturas de mi vida a mí me gustaría que las mujeres no descuidarán al hombre , pero que las mujeres tienen un futuro muy superior al nuestro con un papel muy importante que además están haciendo cojonudamente que el ejemplo va a cundir y en toda España este papel será un imitación fantástica de la mujer de Zamarramala a las que hay que hacer un homenaje permanente por su presente y también por su historia”.

La fiesta ha comenzado con la procesión de la imagen de Santa Águeda por las calles del pueblo, llegando hasta la ermita. Donde se ha procedido a realizar el tradicional juego de banderas y escoltas de alabardas siempre acompañadas por la dulzaina y tamboril.

En esta ocasión el premio de “Ome Bueno e Leal” ha recaído en la asociación de Esclerosis múltiple ASGEM punto de encuentro de las personas afectadas por dicha enfermedad y sus familias desde 2012. Se reconoce con este galardón la información y los servicios que presta esta asociación como asesoramiento, logoterapia e hidroterapia.

También se ha procedido al nombramiento de aguederas de honor y perpetuas a Sonia Sanz Ramos, la responsable de tiendas Bergamota Beatriz López, a la arqueóloga Isabel Marqués y a María Blanca Collar de Cáceres del Patronato del Alcázar.

La encargada de pregonar la fiesta ha sido la atleta segoviana Carolina García Garzón ,que ha sido cuatro veces campeona del mundo cinco veces campeona de Europa y veintiuna campeona de España. En su pregón daba las gracias a todas las mujeres por lo que significan hoy en día “por dar todo a todos realmente, porque al final siempre lo primero son nuestras familias, nuestros maridos, nuestros hijos y en muchas ocasiones nos dejamos a nosotras para lo último”. Y ha destacado los valores de todas las mujeres “somos valientes, trabajadoras, luchadoras. Tenemos fuerzas y sobre todo tenemos ganas, muchas ganas de hacer muchas cosas”.

Los bailes de todas las mujeres junto con las alcaldesas alrededor del fuego han puesto el punto final a la fiesta. Para pasar a degustar la tradicional tajada de chorizo. Una celebración con el objetivo un año más de mantener viva una tradición que perdura siglo tras siglo y que intenta buscar la igualdad de los derechos de hombres y mujeres.