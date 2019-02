El Betis hace el ridículo en Leganés

Desde el primer segundo de partido el Leganés fue superior al Betis, muy superior. Porque ya a los diez segundos, En-Nesyri perdonó una gran ocasión de gol para su equipo. En todo momento, el partido discurrió por los cauces que quiso el Leganés. Pellegrino le dio un baño a su oponente, un Quique Setién incapaz de cambiar cosas en su equipo, ni siquiera cuando las circunstancias le obligan a ello. En Butarque, con Mandi y Bartra ausentes por sanción y lesión en la defensa, el equipo seguía empeñado en tratar de sacar la pelota jugada desde atrás y eso le acabó costando muy caro al equipo.

Y eso que el gol tardó en llegar. Porque no fue hasta el ecuador de la primera parte cuando En-Nesiry hizo el primero de sus tres goles en una acción a balón parado pésimamente defendida por el Betis, pero ya el Leganés ya había tenido varias llegadas claras para marcar. Antes del descanso, un balón perdido por Barragán -otra pérdida de balón más del equipo que tan caro le está costando al Betis- propició el segundo tanto del internacional marroquí y el partido se le ponía ya casi imposible a los béticos.

Y eso se vio pronto tras la reanudación. Porque a los treinta segundos volvió a tenerla el Leganés. El Betis tenía el balón, ganaba finalmente otra vez en porcentaje de posesión, pero acababa el partido sin ni una mínima ocasión de gol. Ni la entrada de Lainez tras el descanso, ni las de Loren y Guardado más tarde, le aportaron nada al equipo. Ni siquiera un Lo Celso, que protagonizó un par de acciones de mucha brillantez, fue mínimamente determinante. Y mientras seguía sin haber noticias del Betis, el Leganés, en un contra, hacía el tercero, también de En-Nesyri, para satisfacción del delantero marroquí que lograba a costa de un paupérrimo Betis su primer hat-trick.

Y así se llegaba al final del partido. Con un Betis indecente, que se quedaba con diez por la injusta expulsión de Javi García -la prueba videográfica debería servirle al club para desvirtuar la decisión del árbitro, Alberola Rojas-, y que no daba atisbos de mejoría alguna, entre los lamentos de Setién desde el banquillo y las excusas que, una vez más, daba el cántabro al término del partido sin la más mínima autocrítica.

No es una situación desesperada, ni mucho menos. El Betis sigue vivo en tres competiciones y peleando por la zona europea de la Liga, pero si la horrible imagen dada en Leganés no es fruto de un mal día y sí de un equipo caído física y psíquicamente, la temporada ilusionante que todavía sigue siendo la actual, puede tornar en una decepción tan grande que no descartaría siquiera el fracaso. Esperemos que sea lo primero. El tiempo dirá...

FICHA TÉCNICA:

Leganés: Cuéllar, Juanfran (Diego Reyes, minuto 76), Bustinza, Omerou, Siovas, Silva, Vesga (Rubén Pérez, minuto 72), Recio, Óscar, En Nesyri (Santos, minuto 82) y Braithwaite.

Real Betis: Pau López, Barragán, Sidnei, Javi García, Feddal (Lainez, minuto 46), Francis, William Carvalho, Kaptoum, Lo Celso (Guardado, minuto 68), Jesé (Loren, minuto 68) y Sergio León.

Goles: 1-0, minuto 22: En Nesyri. 2-0, minuto 35: En Nesyri. 3-0, minuto 66: En Nesyri.

Árbitro: Alberola Rojas, castellano-manchego. Expulsó por roja directa a Javi García. Amonestó durante la contienda a Vesga, Barragán, Omerou, Recio, Lainez y Braithwaite.