Cruce de acusaciones entre vecinos y ayuntamiento de Sinarcas para arreglar 18 viviendas

El ayuntamiento de Sinarcas construyó, hace más de 25 años, una promoción de viviendas que, a día de hoy, no para de dar problemas. Los vecinos de estas 18 viviendas de Sinarcas llevan años luchando para que el ayuntamiento de esa localidad les arregle sus casas. Como explica Mercedes Giraldo, una de las afectadas, sus casas tienen continuos problemas de grietas o hundimientos de suelos debido a que, cuando se edificaron, el consistorio no hizo un estudio geotécnico y esta es, precisamente, la base de sus problemas ya que el suelo donde están construidas las casas no es suelo edificable. Esto hace que ahora, incluso se estén moviendo los cimientos por lo que es necesario asentar la cimentación para garantizar la seguridad de los vecinos, una acción que asciende a los 300.000 euros.

Estos vecinos han acudido en numerosas ocasiones al ayuntamiento exigiendo que les solventen este problema pero denuncia Giraldo que solo les han hecho acciones de lavado de cara pero que los problemas se han ido agrandando con los años. Giraldo aclara que responsabilizan al ayuntamiento porque fue él el promotor de las viviendas, que asegura, está llena de irregularidades. De hecho, acudieron a la Diputación y esta dictó que la responsabilidad era del ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, María José Clemente, del PSOE, aclara que la promoción se construyó en 1996 cuando gobernaba el PP, que fue quien firmó este convenio con la conselleria para construir estas viviendas. Dice que desde que ella es alcaldesa se ha reunido en numerosas ocasiones con diferentes administraciones para solucionar este problema pero que como no es competencia del ayuntamiento no puede solucionar el problema porque podría incurrir en un delito de prevaricación.

Explica la alcaldesa que ha dado varias soluciones a los vecinos afectados como un convenio especial con la Diputación pero que rechazaron por lo que la solución a la que llegaron era que se hiciera un informe en el que la propia Diputación determinara de quién era la responsabilidad. Y aunque con este es el informe los vecinos dicen que la responsabilidad es del ayuntamiento, su alcaldesa dice que no es determinante porque hay muchos supuestos en el aire.

Con todo, dice que entiende el cabreo de los vecinos pero que hasta que un juez no dictamine de quién es finalmente la responsabilidad, ella no va a gastar dinero público en arreglar sus viviendas.