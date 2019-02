Patrimonio inicia el expediente por la iluminación de Puebla de Sanabria

El pasado viernes, la comisión territorial de patrimonio de la Junta de Castilla y León tomó conocimiento de la denuncia e inicio del preceptivo expediente administrativo al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, por el impacto y la falta de permiso de patrimonio para la iluminación navideña de Ferrero Rocher.

No hubo, ni se dio más información oficial por parte del ayuntamiento al respecto, ya que se considera que se trata de un trámite administrativo habitual y no diferente de cualquier otro, a pesar de la trascendencia pública del episodio, dada la enorme repercusión que tuvo la victoria de Puebla de Sanabria en el concurso “Envuelve de luz tu pueblo” estas pasadas navidades. Fuentes conocedoras del asunto apuntan a la cadena Ser que el expediente ya está iniciado y que su tramitación, presumiblemente, llevará meses hasta su conclusión. Entre otras cosas porque se deberá dar audiencia al consistorio denunciado y demás trámites establecidos en estos casos. No obstante, las mismas fuentes apuntaron cuando se conoció el asunto su apreciación de que la denuncia estaba muy bien fundamentada. Públicamente, la administración autonómica ha reprochado al ayuntamiento de la localidad sanabresa y en particular a su alcalde, José Fernández Blanco, que fue miembro de la comisión territorial de patrimonio, que no tuviera en cuenta las especiales condiciones de su protección monumental y lo que ello obliga.

Desde Puebla, entre tanto, se han cuestionado las trabas burocráticas y se ha atacado al denunciante por intentar lastrar el desarrollo de la villa sanabresa.