Fran Fernández: "En nuestro ADN va sufrir y ganar"

Si el Almería sufrió fue porque no tuvo acierto. El Numancia intentó empatar con más espíritu que fútbol y cuando se quedó en inferioridad por la expulsión de Unai Medina, se le apagó la luz. La falta de puntería en los últimos metros privó al conjunto rojiblanco de una victoria mucho más holgada, en lugar de andar con máxima alerta ante cualquier jugada a balón parado del adversario. Fran Fernández confirmó en rueda de prensa que la mejoría es evidente respecto al caudal ofensivo, pero los últimos metros aún se le resisten: “Va en nuestro ADN. Hay que sufrir mucho para ganar los partidos, aunque de haber estado más acertados se habría ganado de una manera holgada. Lanzamos diecisiete veces a puerta, y aunque hay que tener más acierto, estoy contento”.

Quince días sin competir en los que habrá tiempo de ganar confianza de cara a puerta. Los 34 puntos no se los quita nadie y hay motivos, según Fran, para vivir una semana de plena felicidad: “Ahora mismo no me preocupa esta situación, porque sumamos tres puntos más. Mi trabajo es generar ocasiones y tuvimos muchísimas. Me fui más preocupado el día del Cádiz que ante le Numancia”.

Partido abierto

Desde el inicio el Almería fue decidido a buscar la portería de Juan Carlos y en el minuto 21 llegó el premio desde el punto de penalti. Para el preparador almeriense, la lectura que hicieron sus jugadores fue perfecta y apenas dejaron opciones a un Numancia que se presentaba en el Estadio con una racha de cuatro jornadas sin conocer la derrota: “Queríamos un partido abierto, alocado, con ataques rápidos y me gustó lo que hicimos”.

El futuro

A cinco del Play Off y a once del descenso. Es la realidad de la clasificación, de la que Fran Fernández no rehuye. Prefiere mirar a la siguiente jornada en lugar de mirar qué rival ocupa la sexta plaza en la categoría; “Nos queda lo más bonito por delante y no sé dónde vamos a llegar. El Córdoba es nuestro próximo rival y ya veremos”.

Explicó la sustitución de Juan Carlos, que estaba siendo el más destacado del Almería frente al Numancia: “Me ha encantado el partido de Juan Carlos y me encantó su trabajo, pero estaba muy cansado, al igual que Giménez. Estoy contento con el trabajo y le doy la enhorabuena”.