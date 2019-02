Demasiado Oporto para el Liberbank Cuenca en una nueva jornada para la historia del club

El Liberbank Cuenca no tuvo ninguna opción de dar la sorpresa en Oporto en el primer partido de la fase de Grupos de la Copa EHF y donde los conquenses cayeron derrotados por 37-26. Sin tener su mejor día, los aficionados allí desplazados no cesaron de animar y alentar a los suyos en tan especial cita. Cuando el entrenador Lidio Jiménez dice que el mayor patrimonio del club es su afición no le falta razón. La de Oporto es otra de esas fechas que quedarán marcadas en la historia del Club.

Los conquenses nunca encontraron buenas sensaciones, salvo en los primeros minutos donde el marcador era más o menos igualdado. Pero pronto los conquenses se fueron del partido, momento en el que los portugueses aprovecharon para dejar sentenciado el partido en la primera mitad. Al descanso el electrónico marcaba un contundente 20-12, que explica muy a las claras lo que se había visto sobre el parqué. Muchas pérdidas de balón y una defensa tibia fueron algunas de la causas del mal momento. En la segunda mitad el partido se igualó algo, pero ya poco quedaba en juego.