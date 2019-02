Unión, tú a lo tuyo (4-1)

La Unión Deportiva Los Barrios ha sumado un nuevo triunfo en su feudo después de imponerse por un contundente 4 a 1 al Atlético Espeleño en el Polideportivo San Rafael. La vuelta de Carlos Ríos al banquillo del equipo de la Villa no pudo tener mejor resultado aunque las cosas no empezaron todo lo bien que se esperaban ante un rival en zona de descenso.

Y es que el Espeleño se iba a adelantar a los once minutos con un gol de Chechu aprovechando un fallo en la defensa gualdiverde para poner por delante al equipo cordobés. La Unión no se descompuso y no tardó en igualar el choque apenas ocho minutos más tarde cuando un buen pase entre líneas de Goma lo recogió Alan y cedió a Javi Forján para que el pichichi empujase a placer el 1-1.

Con la igualdad en el marcador, los barreños manejaron el partido ante un rival que se replegaba y trataba como podía de salir al contragolpe. Mario pudo sorprender desde lejos en el 30' pero la pelota se marchó alta y poco después un jugadón de Alan sirvió para que Forján le diese la vuelta al marcador. El partido ya estaban donde querían los de Carlos Ríos que se vinieron arriba y aunque el Espeleño dio el susto, no tardó en sentenciarlo antes del descanso cuando un derribo sobre Almenara a dos del descanso dentro del área lo iba a transformar el killer de la Unión en el 3-1 que dejaba las cosas muy favorables a los de casa.

El segundo acto fue un querer y no poder para la Unión Deportiva Los Barrios que llegaba a cuentagotas al área de un Atlético Espeleño que se quitaba los apuros de encima como buenamente podía. Forján rozó el cuarto en el 53' pero tres más tarde sí que llegó, en las botas de Alan tras una dejada de Almenara que finiquitaba el partido con más de media hora por delante.

En ese tiempo entraron en escena algunas rotaciones para tratar de dosificar a los jugadores que más esfuerzos están realizando esta temporada. Debutó Jesús Ayala a veinte minutos del final y Goma y Juanma rozaron la 'manita' pero finalmente el marcador no se movió más y se cerró con un contundente 4-1 que pone a la Unión tercera y soñando una jornada más con el sueño del play-off.

FICHA TÉCNICA:

UNIÓN DEPORTIVA LOS BARRIOS (4): Zamora; Vázquez (m.67, Dani Hedrera), Sergio Iglesias, Gustavo, Bonaque, Juanma, Almenara, Mario, Goma, Javi Forján (m.59, Manzano), Alan (m.71, Ayala).

ATLÉTICO ESPELEÑO (1): José; Ángel, Troyano, Samu, Lucena, Fede, Chechu, Pablo (m.50, Juanito), Borja (m.50, Samuel), Sergio Ortiz (m.72, Juanma), Ale Molina.

ÁRBITRO: Aranda Delgado (Colegio Malagueño). Amonestó por parte local a Juanma y por parte visitante a Ale Molina. Expulsó por parte visitante a Fede en el minuto 90.

GOLES: 0-1 (m.11, Chechu); 1-1 (m.19, Javi Forján); 2-1 (m.31, Javi Forján); 3-1 (m.43, Javi Forján); 4-1 (m.56, Alan).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 28º jornada del Grupo X disputado en el Polideportivo San Rafael ante unos 500 espectadores.