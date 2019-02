Tablero político en Jerez a tres meses del 'superdomingo'

El 26 de mayo se celebran elecciones municipales. A poco más de tres meses para los comicios, varias formaciones no tienen aún alcaldable. Los socialistas presentan a la alcaldesa Mamen Sánchez y desde esta semana completan la lista; el PP, con Antonio Saldaña al frente, también debe decidir su candidatura completa; la confluencia Podemos-IU elige en estos días entre Ángel Cardiel o Ruiz Berdejo; Ciudadanos intenta atraer al comunicador y empresario Pedro Rollán y Vox trabaja ahora en la configuración de un equipo que no tiene aún alcaldable; y Ganemos Jerez ha elegido como candidata a la alcaldía a Kika González.

El PSOE elige desde esta semana las candidaturas a las municipales de mayo. En Jerez, la alcaldesa Mamen Sánchez es la candidata a la reelección, y desde estos días se deciden las 26 personas que la acompañarán en la lista. La regidora ya ha señalado que quiere volver a contar con los delegados actuales que quieran repetir. A partir de ahí, habrá que esperar nuevas incorporaciones. Las listas definitivas en el PSOE se aprobarán en un comité federal el 7 de abril. Araceli Maese, secretaria de organización del Psoe en Cádiz, subraya la transparencia del proceso frente al de otros partidos y remarca que el Psoe es la alternativa "frente a los recortes, los retrocesos sociales y la pérdida de derechos de las derechas".

Podemos Jerez ha sido el último en elegir en primarias a su candidato, Ángel Cadiel, que ha obtenido el 91% de los apoyos. A partir de aquí y en los próximos días, la confluencia Podemos e Izquierda Unida deberá consensuar la candidatura completa que concurrirá a los comicios y acordar quién encabezará esa candidatura. Esa es la principal incógnita ahora, saber quién será el candidato a la alcaldía de la confluencia en Jerez, si el candidato de Podemos, Ángel Cardiel, o el de Izquierda Unida, Raúl Ruiz Berdejo. En favor de Cardiel, la popularidad de Podemos frente a Izquierda Unida; en favor de Raúl Ruiz Berdejo, su mayor grado de conocimiento entre la población y su papel en la actual Corporación municipal como concejal de la oposición y miembro del pleno. Ambos se postulan como candidatos. A la espera de lo que ocurra, Ángel Cardiel, elegido por Podemos, marca la prioridad: poner a las personas en el centro de las políticas.

Ciudadanos también sigue buscando candidato en Jerez. Los dos nombres que más han sonado para relevar a Carlos Pérez han sido el de la parlamentaria María del Carmen Martínez y el del comunicador jerezano, Pedro Rollan, ex director de Localia televisión, ex director de Onda Jerez y actualmente empresario, aunque se mantiene muy ligado a la actualidad como colaborador de esta casa, de Radio Jerez, empresa en la que comenzó su carrera de comunicador. Hasta el día de hoy, no hay nada cerrado, no hay candidato para los naranjas.

Vox ya ha anunciado que se presenta en Jerez, aunque tampoco han anunciado candidato. Durante todo el mes de febrero organizan el equipo y es que están sumando afiliados y colaboradores.

En el PP, el candidato está elegido desde hace meses, Antonio Saldaña, quien, de momento, no ha anunciado su lista completa.

Ganemos Jerez también tiene ya su candidata, Kika González, elegida en primarias abiertas.