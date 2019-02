"No hemos tenido suerte, ni acierto en el área"

Nene Montero se quedó satisfecho a medias por el resultado que su equipo logró en El Rosal ante el Cádiz B. Para el entrenador malagueño “fue un partido fuerte, con dos equipos que han peleado por el partido desde primera hora. Ellos han tenido quizá un poquito de más posesión de balón en la primera parte y luego con la ventaja numérica se ha igualado algo. y no hemos sido eficaces en el área a la hora de finalizar, no hemos tenido esa suerte”.

Para el entrenador xerecista, su equipo fue creciendo durante el encuentro, pero reconoció que no fue fácil “porque el Cádiz es un equipo que presiona muy bien, es generoso en el esfuerzo y tiene jugadores de calidad”. El partido pudo cambiar cuando el rival se quedó con un hombre menos, “el desgaste físico se nota y ya la presión no era la misma, estábamos más sueltos y hemos tenido un poquito más de posesión de balón. Pero lo cierto es que no hemos podido finalizar con los tres puntos que es lo que queríamos, sabíamos que en el partido íbamos a tener oportunidades, contadas oportunidades, no muchas porque es un equipo que cierra muy bien los pasillos y esperábamos tener las tres o cuatro ocasiones se suele tener en un partido de estas características”.

Por último, lamentó el error del árbitro al no señalar un penalti “claro” por unas manos dentro del área de un defensor cadista, una acción que el técnico azulino vio “muy clara, yo y muchísima gente. pero bueno, ya no tiene arreglo. Lo he hablado con gente del Cádiz, ellos mismos me lo han dicho. Pero bueno, esto es así, unas veces se equivocan a favor y otras en contra y esta vez me ha tocado no beneficiarme”.