"Con esta actitud, creo que será difícil que aguien nos gane"

Muy satisfecho acabó García Tébar con la victoria de su equipo ante el Ceuta en el que fue su estreno en el banquillo xerecista.

El entrenador manchego reconoció que “en tres días no he podido hacer muchas cosas, para que se note el trabajo de un entrenador”, por lo que considera que este triunfo se debe “al entrenador que estaba aquí y de los jugadores. Hacía muchos años que no venía a Chapín a jugar y vaya acústica que tiene este estadio. No me quiero ni imaginar cómo debe ser este campo con ocho mil personas en la grada. La gente ha tenido un gran comportamiento, han estado de diez en los momentos decisivos, nos han ayudado una barbaridad. No es fácil ganar a un equipo como el Ceuta que se adelantó por dos veces en el marcador”.

Tébar estaba “muy contento y orgulloso” del trabajo de sus jugadores, “a ellos no les puedo pedir nada más, se han dejado hasta la última gota de sudor. Han creído en esta situación, con esta actitud y con este trabajo, creo que va a ser muy difícil que nos pueda ganar nadie”

Sobre el partido reconoció que todo lo que ha pasado esta última semana afecta, “sobre todo a los jugadores más jóvenes”, cree que su equipo comenzó “un poco precipitado, el gol aún nos hizo más daño pero luego confiamos en el empate y llegó todo lo demás. Hubo un equipo que no quería jugar y otro que no se conformaba con nada, quería goles. Se lo han dejado todo en un campo como este y ante un rival como el Ceuta, pero esto no nos servirá de nada si lo repetimos el próximo domingo”.