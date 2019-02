Mais da metade dos ourensáns operados o pasado ano poideron voltar ao seu domicilio no mesmo día

Mais da metade dos ourensáns operados o pasado ano, nalgún dos tres hospitais públicos do Servizo Galego de Saúde na provincia, poideron voltar ao seu domicilio no mesmo día, sen necesidade de ingresar, dato que confirma a tendenza crecente da cirurxía maior ambulatoria, e das técnicas mínimamente invasivas, que en Ourense supoñen xa o 54% de toda a actividade cirúrxica rexistrada.

Esta porcentaxe representan 12.935 intervencións, do total de 23.787 realizadas en 2018, cirurxías todas elas que, hai tan só uns anos, levaban parello un ingreso hospitalario de varios días ou incluso semanas. Esto é debido ao avance técnico e tecnolóxico, coa extensión e progresivo incremento de intervencións e técnicas laparoscópicas ou endoscópicas, nas que os profesionais do Hospital Universitario de Ourense e os comarcais de Valdeorras e Verín contan con ampla experiencia.

Por hospitais, o maior volume deste tipo de intervencións sen ingreso realizáronse no Hospital Universitario de Ourense, 9.801, que acadou o pasado ano o 76% das intervencións ambulatorias realizadas, seguido do Comarcal de Valdeorras, con 1.672, e Verín, con 1.463, o que representa respectivamente o 13 e o 11% do total provincial.

Oftalmoloxía lidera a cirurxía ambulatoria

Por servizos, o que mais emprega este tipo de abordaxe é o de Oftalmoloxía, que desde hai anos realiza a totalidade da súa amplísima actividade cirúrxica, 6.579 intervencións anuais o pasado ano, directamente sen ingreso, o que supón case a metade, o 47%, de todas as realizadas por esta vía, seguido de Dermatoloxía con 1.750, o 12% do total.

Esta tendenza crecente é especialmente significativa en especialidades cirúrxicas tradicionais como Uroloxía, Cirurxía Xeral, Traumatoloxía ou Xinecoloxía, que aumentan de ano en ano as intervencións realizadas por esta vía, en áreas que tradicionalmente comportaban unha lenta recuperación postoperatoria e ingreso prolongado.

Así, no caso do Servizo de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo, especialidade historicamente troncal da cirurxía, súa actividade ambulatoria a situa como cuarto servizo en número de intervencións sen ingreso realizadas, con 1.181, aplicándose a operacións de vesícula, hernia abdominal e inguinal, cirurxía de mama e proctolóxica.

Nesta especialidade, tamén hai que destacar un número, ainda maior de intervencións, que se veñen realizando habitualmente mediante técnicas minimamente invasivas, e que tan só precisan dun ou dous días de ingreso, fronte a maior estanza da cirurxía clasica ou aberta.

Uroloxía ocupa pola súa banda o terceiro posto en canto a volumen de pacientes operados sen necesidade de permanecer no hospital. Tan só pasado ano, realizaron 1.456 intervencións por esta vía, que se utilíza especialmente en biopsias de próstata, hidrocele e varicocele, reseción de ril ou técnicas de resposta a problemas de incontinencia urinaria.

En Traumatoloxía, con 636 intervencións ambulatorias realizadas, o uso da artroscopia crece de día en día, sendo un estandar non só xa como proba diagnóstica de problemas articulares, senón tamén para dar unha solución terapeútica, ou curativa, destes, posibilitando realizar intervencións cirúrxicas no interior da articulación, tan só realizando unhas pequenas incisións de centímetros.

No xeonllo, os problemas que con maior frecuencia son tratados mediante artroscopia son, as lesións de menisco, ligamentos cruzados, lesións das cartilaxes articulares, etc. ao igual que noutras articulacións como o cóbado, ombro ou cadeira.

Tendo en conta as vantaxes para o paciente, redución do tempo de recuperación e menor estanza hospitalaria, tamén o resto de especialidades cirúrxicas ofertan estas vías de intervención, presentes en Xinecoloxía, Cirurxía Vascular, Otorrinolariongoloxía, Neurocirurxía, Maxilofacial e Cirurxía Pediátrica.

Os beneficios deste tipo de técnicas, que cada día poden ser empregadas en circunstancias clínicas mais complexas, e nun maior número de pacientes, fan que, súa potenciación e incremento, sexa un obxectivo asistencial estratéxico da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras para 2019. No que esta previsto acometer melloras estruturais nas áreas de Cirurxía Maior Ambulatoria dos tres hospitais públicos de Ourense.