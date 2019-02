Pirulo se perderá dos partidos por sanción

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado con dos partidos de castigo al mediapunta de la Real Balompédica Linense, José Antonio Ruiz "Pirulo" tras el incidente que sucedía al término del partido del pasado domingo ante la UD Melilla donde el colegiado castellanomanchego Ruipérez Marín, escribió en el apartado otras incidencias del acta: "Una vez finalizado el encuentro y encontrándome en el terreno de juego expulsé al jugador dorsal número 10 José Antonio Ruiz López por dirigirse a mí en los siguientes términos: Me cago en tu puta madre".

Finalmente la sanción no ha sido tan grande como se planteaba desde el club blanquinegro después de haber accedido el Comité al artículo 117 del reglamento que entiende "desconsideración al árbitro" y no el 98 que habla de insultos, con lo que Pirulo no estará ni en Sevilla ni ante el Sanluqueño el próximo 24 de febrero.