El PNV insta al "casadoriverismo" a presentar moción de censura con Santiago Abascal de candidato

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha emplazado al "casadoriverismo" a presentar una moción de censura si quieren cambiar el Gobierno y ha ironizado con que podrían presentar a Santiago Abascal como candidato a la presidencia puesto que ya han posado juntos "en la foto de Colón" voluntariamente.

Durante el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos, Esteban ha emplazado al líder de Cs, Albert Rivera, a que deje de decir que son un partido de centro, porque una fuerza centrista no se opone al diálogo y además "no comparten estrado y fotos" con formaciones de ultraderecha.

Ha acusado a "a la derecha casadoriverista" de no importarles los Presupuestos ni si mejoran o no la economía porque solo les interesa insistir en que "la patria española está en peligro". "No sabemos si la economía lo está. La realidad en España hace mucho que es lo de menos", ha lamentado el dirigente del PNV que ha sido muy duro con Casado y Rivera por querer acabar con el Ejecutivo a cuenta de la figura del relator propuesta por el Gobierno en la mesa de partidos de Cataluña.

"Les hubiera dado lo mismo si en lugar de un relator hubieran puesto un botijo con agua fresca", ha ironizado Esteban recordando que José María Aznar "era un patriota cuando negoció con ETA" a través de intermediarios, "pero hoy sería un felón".