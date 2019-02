El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó programa una charla sobre innovación

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha programado para mañana, jueves 14 de febrero, la primera sesión de este año del ciclo ‘Activa’t, negoci en marxa’ dirigida a los comercios locales, ya que en ella se presentará “un plan de innovación para hacer un diagnóstico del punto de venta y como mejorar las ventas a través de las redes sociales, el marketing o el escaparatismo”, ha explicado el concejal de Promoción Económica, Jorge García.

Francisco García, responsable de Comercio de la Cámara de Comercio de Castellón y uno de los profesionales más reconocidos de este sector, impartirá la charla a las 8.30 horas en el Centro Social Les Llimeres y a continuación se servirá un pequeño desayuno “para hacer networking y compartir experiencias e impresiones entre todos los participantes”.

En este ‘Activa’t, negoci en marxa’ además se dará a conocer un taller gratuito de dos horas y media de duración que se ofrecerá a los comerciantes y emprendedores asistentes “para profundizar en los temas y aspectos de esta sesión, en la que se presentarán las nociones básicas”. Así, en la misma jornada se podrá realizar ya la inscripción.

SAN VALENTÍN EN LES COVES

El también consejero delegado de Emsevall ha anunciado que del 14 al 24 de febrero les Coves de Sant Josep celebran San Valentín con la campaña ‘Love is in the cave’, “aprovechando las posibilidades que da la nueva iluminación”. Y es que se realizarán visitas especiales con un espectáculo de música y luces en la sala de los murciélagos, ambientación temática y un photocall romántico en el embarcadero.

Las entradas ya están disponibles a un precio de 14 euros por pareja, lo que supone “un muy buen regalo para estas fechas, para disfrutar del amor en un entorno único y mágico” a la vez que “una gran oportunidad para redescubrir nuestro río subterráneo navegable”, después del cambio de iluminación para potenciar “su belleza y atractivo natural”.