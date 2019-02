Hay gente que va por la vida cabreada y apagada, lo que se conoce como un mustio. Siempre con "¡joe si me hubiera salido aquello!" o "si no me hubiera ocurrido tal cosa". Te ha ocurrido y ya está. Porque en la vida no siempre ocurre lo que queremos. Si ya no tiene arreglo, no lo pienses más porque no lo vas a cambiar y lo que estás es auto flagelando, y encima le estas dando la brasa a los que te rodean. Acepta y olvida, céntrate en lo que puedes cambiar y sé positivo, que además es gratis.

Pero luego tenemos otra gente, los que van por la vida como un cohete, brillan y ven todo brillar incluso si, quizás, tienen motivos para no hacerlo. Esa es la gente que llega más lejos en la vida, que es más feliz y la que gusta tener al lado.

Yo creo que la diferencia entre un ganador y un perdedor, una persona feliz e infeliz, que para mi eso es ser ganador y perdedor, está en la actitud, en como se toma las cosas.